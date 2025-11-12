M jak miłość, odcinek 1893: Dramat Lenki! Tak skończy po odkryciu zdrady Grześka - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1893 - poniedziałek, 1.12.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1893 odcinku "M jak miłość" Lenka kompletnie się załamie, gdy okaże się, że Sara jednak miała rację, a ona sama myliła się co do Grześka! I mimo, że jej ukochany nie uległ kuszącej go wcześniej Hoffmanowej, która na samym początku także chciała odbić go Zduńskiej, to w przypadku koleżanki z klasy II C będzie już zupełnie inaczej!

I choć początkowo Zduńska nie uwierzyła swojej przyjaciółce, bo przecież Grzesiek do niczego jej się nie przyznał, a na dodatek zapewniał ją o swojej miłości, to w 1893 odcinku "M jak miłość" wszystko się zmieni! A wszystko przez to, że Lenka w końcu sama odkryje, że jej chłopak faktycznie ją oszukuje, tak jak mówiła jej Sara!

Lenka zaleje się łzami po odkryciu niewierności Grześka w 1893 odcinku "M jak miłość"!

Ale niestety w 1893 odcinku "M jak miłość" to nie będzie koniec złych wiadomości dla Lenki, gdyż wówczas wyjdzie na jaw, że nowa dziewczyna Grześka jest wyjątkowo zazdrosna i złośliwa. I choć już wcześniej miała pretensje do swojego chłopaka, że jeszcze nie powiedział o nich Zduńskiej, tak teraz nie będzie mieć absolutnie żadnych skrupułów i względem dziewczyny, czym dodatkowo ja dobije!

Do tego stopnia, że w 1893 odcinku "M jak miłość" Lenka wróci do domu na Deszczowej cała zapłakana! Zduńska pogrąży się w rozpaczy i to nie tylko z powodu złamanego serca, ale także tego, jak wobec niej zachowa się okrutna Julita. Nie mówiąc już o oszukującym ją Grześku!

Miśkowi nie uda się pocieszyć załamanej siostry w 1893 odcinku "M jak miłość"!

Ale na szczęście, w 1893 odcinku "M jak miłość" załamana i zrozpaczona Zduńska nie zostanie w tym sama, gdyż będzie mogła liczyć na wsparcie swojego młodszego brata! I choć do tej pory Misiek raczej jej dopiekał, tak teraz zrozumie powagę sytuacji i zrobi wszystko, aby pomóc swojej siostrze w tak trudnej dla niej chwili.

Jednak to w 1893 odcinku "M jak miłość" wcale nie będzie łatwe, dlatego na próżno będzie liczyć, aby na twarzy córki Kingi (Katarzyna Cichopek) i Piotrka (Marcin Mroczek) pojawił się uśmiech. I nic dziwnego, gdyż w tej sytuacji Lenka naprawdę nie będzie miała z czego się cieszyć. Jedynie, że w końcu uda jej się poznać prawdę o zakłamanym i niewiernym Grześku, ale to i tak będzie dla niej miernym pocieszeniem...