M jak miłość, odcinek 1893: Lenka odkryje zdradę Grześka i przekona się, jak podła jest jego nowa dziewczyna Julita - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1893 - poniedziałek, 1.12.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Związek Lenki i Grześka w 1893 odcinku "M jak miłość" dobiegnie końca, kiedy 16-latka odkryje, że ukochany ją oszukuje, że od niedawna spotyka się z Julitą, uczennicą z równoległej klasy w ich liceum! Nie będzie już szans na uratowanie miłości pary nastolatków. Samo to, że Lenka kocha Grześka, że tak ślepo mu zaufała, nie wystarczy.

Sara ostrzegła Lenkę przed niewiernym Grześkiem w "M jak miłość"

Córka Zduńskich nie uwierzyła nawet w to, co o chłopaku powiedziała jej Sara (Nadia Smyczek), że Grzesiek nie jest taki święty, na jakiego wygląda, że nie jest z nią do końca szczery i powinna na niego uważać. Łudziła się, że skoro Grzesiek dostarczył jej tyle dowodów miłości, zapewniał, że bez niej wariuje, to nie ma powodów, by my nie wierzyć. Niemal miała pewność, że jej pierwsza miłość będzie tą ostatnią...

Tak Lenka w 1893 odcinku "M jak miłość" odkryje zdradę Grześka z Julitą

W 1893 odcinku "M jak miłość" Lenka przeżyje brutalne zderzenie z rzeczywistością, kiedy w szkole zobaczy Grześka z Julitą. Tym samym potwierdzi się to, czego dowiedziała się od Sary. Niewierny chłopak Zduńskiej wcześniej nie odważy się jej powiedzieć, że znalazł sobie inną, że teraz spotyka się z Julitą. Po odkryciu zdrady i kłamstwa Grześka Lenka pogrąży się w rozpaczy... Porzucona 16-latka wróci do domu przy Deszczowej zalana łzami, bo rozstanie z Grześkiem to nie jedyne, co sprawi jej ból.

Rywalka Lenki w 1893 odcinku "M jak miłość" okaże się wyjątkowo podłą, wredną, a do tego zazdrosną dziewczyną. Julita nie pozwoli Grześkowi zbliżać się do Zduńskiej, chociaż chodzą do jednej klasy w liceum. Zrobi też wszystko, by uprzykrzyć Lence życie w szkole.

