M jak miłość, odcinek 1893: Tak Lenka odkryje, że Grzesiek ją zdradza! Jego nowa dziewczyna Julita jeszcze ją upokorzy - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1893 - poniedziałek, 1.12.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1893 odcinku "M jak miłość" Lenka w końcu dowie się o zdradzie Grześka, przez którą tuż przed swoim wyjazdem ostrzegała ją Sara. I choć w pierwszej chwili Zduńska nie uwierzyła swojej przyjaciółce, która przecież na początku także chciała jej odbić swojego ukochanego, ale on nie dał się jej sztuczkom, to jednak w przypadku Julity z IIC będzie inaczej. Jednak początkowo córka Kingi (Katarzyna Cichopek) i Piotrka (Marcin Mroczek) wciąż będzie żyć w próżni, gdyż przecież nie będzie nawet o to podejrzewać Grześka, który ostatnio dał jej nawet dowody miłości!

Ale w 1893 odcinku "M jak miłość" wszystko w końcu się wyda! Jednak nie za sprawą Grześka, a jego nowej dziewczyny, która jak podaje swiatseriali.interia.pl zamieści ich wspólne zdjęcia w Internecie, co już załamie Lenkę, która w tym momencie boleśnie przekona się o tym, że Sara miała jednak rację. Ale okrutna Julita z IIC wcale na tym wcale nie poprzestanie!

Tak bezduszna Julita wymusi na Lence zerwanie z Grześkiem w 1893 odcinku "M jak miłość"!

Zdradzamy, że w 1893 odcinku "M jak miłość" Julita otwarcie zażąda od Lenki, aby odczepiła się od Grześka, który teraz będzie jej chłopakiem. Nie dość, że dziewczyna za jej plecami zabierze jej ukochanego, mimo iż będzie wiedziała, że jest on zajęty, to jeszcze zacznie jej grozić! I niestety będzie przy tym wyjątkowo wścibska!

- Jak się nie odczepisz od Grześka, zniszczę cię w internecie... Obsmaruję cię tak, że cała szkoła będzie miała ubaw po pachy! - zagrozi jej Julita.

Ale nawet to w 1893 odcinku "M jak miłość" nie wystarczy złej do szpiku kości Julicie, która jeszcze na sam koniec postanowi upokorzyć i tak zrozpaczoną i rozbitą dziewczynę. Nowa ukochana Grześka da Lence jasno do zrozumienia, że jej chłopak tak naprawdę wcale jej nie kochał, a był z nią jedynie z łaski, czym już w ogóle ją dobije.

- Jesteś żałosna! On był z tobą tylko z litości... - doda dziewczyna.

Tak skończy zraniona Zduńska w 1893 odcinku "M jak miłość"!

Po tych słowach w 1893 odcinku "M jak miłość" załamana Lenka już nie wytrzyma i wróci do domu na Deszczowej cała we łzach. Zdradzona, oszukana i upokorzona Zduńska postanowi natychmiast zakończyć swój związek z niewiernym i kłamliwym Grześkiem.

A tym samym w 1893 odcinku "M jak miłość" uwolnić się od jego okrutnej i bezdusznej dziewczyny, która potraktuje ją w tak nieludzki sposób...