M jak miłość, odcinek 1885: Kinga i Piotrek będą wymagać pomocy. To wszystko przez Hoffmana, który nie zniknie z ich życia? 

„M jak miłość" odcinek 1885 - poniedziałek, 27.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W serialu „M jak miłość” Hoffman wreszcie poniesie odpowiedzialność za niektóre ze swoich przestępstw. Nie na wszystkie znajdą się dowody. Kinga wyjdzie ze szpitala, ale Darek wciąż będzie obecny w życiu Zduńskich.

Piotrek sobie nie wybaczy w 1885. odcinku serialu „M jak miłość”

W 1885. odcinku serialu „M jak miłość” na Deszczową zawitają Budzyńscy (Anna Mucha i Krystian Wieczorek) i powiedzą Kindze, że Hoffman napastował nie tylko ją – ofiar jest wiele. W jego domu znaleziono nagrania, których nie wahał się magazynować pod nosem Sary (Nadia Skrzypek). Po tym, jak Zduńska dostanie ataku paniki, Magda wydobędzie z niej, że to nie pierwszy raz i zapyta, czy Piotrek wie, w jak złym jest stanie. Przyjaciółka zaprzeczy i zwierzy się, że mąż potężnie sobie wyrzuca, że nie zorientował się, jakim psychopatą jest Darek.

W 1885. odcinku serialu „M jak miłość” Piotrek zgodzi się, by z Kingą poszli na terapię

W 1885. odcinku serialu „M jak miłość” mający do siebie ogromne pretensje Piotrek postanowi zrobić Kindze prezent, by wynagrodzić jej dramat, który przeszła – chociaż będzie to podarunek właściwie dla całej rodziny Zduńskich. Nowe umeblowanie kuchni! Mąż dojdzie bowiem do wniosku, że wszystko w tym pomieszczeniu musi się zmienić, by przestało się źle kojarzyć z atakiem Hoffmana. Piotrek zauważy, że z żoną jest już trochę lepiej, bo zaczęła się uśmiechać. Powie jej, że rozumie, czemu go unika – przecież słusznie ma do niego żal, bo przed atakiem jej nie słuchał. Ani jej próśb ani uwag ani obaw. Niczego, co dotyczyło Darka. Wszystko zlekceważył. Kinga zapewni go, że nic, co się wydarzyło, nie jest ich winą. Ani Piotrka ani jej. Tylko i wyłącznie ich sąsiada, który skrzywdził wiele kobiet, a najbardziej swoją córkę, jeszcze dziecko: - Ona jest tu dużo bardziej poszkodowana niż ja, dzisiaj to zrozumiałam. My jesteśmy dorośli, umiemy sobie radzić w trudnych sytuacjach, możemy pójść po pomoc. I pójdziemy, dobrze? Oboje.

- Pójdziemy. Już nikomu nie pozwolę cię skrzywdzić – Piotrek zgodzi się na terapię. Będzie im obojgu bardzo potrzebna.

Cytaty za: Swiatseriali.interia.pl