M jak miłość, odcinek 1871: Bezczelność Kasi nie zna granic! Na koniec sezonu będzie miała jeszcze jedną prośbę do Jakuba - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1871 ostatni przed wakacjami - finał sezonu - wtorek, 6.05.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1871 odcinku "M jak miłość", ostatnim przed przerwą wakacyjną, Kasia spotka się z Jakubem w celu wykonania testów DNA, które mają potwierdzić lub wykluczyć ojcostwo Karskiego nienarodzonego jeszcze dziecka Kasi. Przypomnijmy, że Karska zdradziła męża z Mariuszem, a teraz na jaw wyjdzie fakt, że jest ona w ciąży. Nie będzie jednak wiedziała, czy ojcem jej dziecka jest Jakub - oficjalnie obecny jeszcze mąż, czy może Mariusz, nowy partner i kochanek.

Gdy małżeństwo w 1871 odcinku "M jak miłość" spotka się przed budynkiem lekarskim, w celu wykonania badań, Kasia wyzna Jakubowi, że Mariusz nie wie jeszcze, że ta jest w ciąży i poprosi go, by nie dowiedział się o niej w takich okolicznościach, a co ten niechętnie przystanie. Jakub będzie krył Karską mimo, że wcale nie będzie miał na to ochoty.

- Mariusz nic nie wie o ciąży i nie chciałabym, żeby dowiedział się w ten sposób. Czy mogę liczyć na twoją dyskrecję? - Okej...

Mariusz w 1871 odcinku "M jak miłość" zostanie wrobiony w ojcostwo!

W 1871 odcinku "M jak miłość", ostatnim przed przerwą wakacyjną, Kasia poprosi Jakuba o dyskrecję! Będzie błagać go, żeby nie zdradził Mariuszowi, że jest w ciąży - bo rzekomo to nie będą odpowiednie okoliczności. Jakub, mimo że będzie wściekły, zgodzi się nie mówić nic kochankowi żony. Ale nie będzie miał pojęcia, że to dopiero początek spisku…

Mariusz w finałowym 1871 odcinku "M jak miłość" kompletnie oszaleje ze szczęścia. Kasia wmówi mu, że to on jest ojcem dziecka! I choć testy DNA wykażą, że to Jakub, a nie Mariusz został tatą, to Karska z premedytacją postanowi ukryć prawdę. Z pomocą przyjdzie jej znajoma z laboratorium, którą zaszantażuje, by sfałszowała wynik testu! Kasia dostanie do ręki dokument, który utwierdzi Mariusza w przekonaniu, że zostanie ojcem. Jego radość będzie ogromna i architekt nie będzie miał pojęcia, że wszystko jest jednym wielkim oszustwem.