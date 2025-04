M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1871: Mariusz oszaleje ze szczęścia! Uwierzy, że wkrótce zostanie ojcem - ZDJĘCIA, WIDEO

W finałowym, 1871 odcinku "M jak miłość" Kasia (Paulina Lasota) posunie się do niewyobrażalnego kłamstwa, które zmieni życie nie tylko jej, ale rownież Jakuba (Krzysztof Kwiatkowski) oraz jej kochanka Mariusza (Mateusz Mosiewicz)! Lekarka sfałszuje wyniki testu DNA, by wmówić obecnemu partnerowi, że to on jest ojcem jej dziecka! Nieświadomy podstępu Mariusz oszaleje ze szczęścia, wierząc, że wkrótce zostanie ojcem. Tymczasem prawdziwym ojcem jest Jakub, który nie ma pojęcia o intrydze żony. Kasia, gotowa na wszystko, by utrzymać swój związek z Mariuszem, zataja prawdę, co doprowadzi do o serii dramatycznych wydarzeń. Czy prawda wyjdzie na jaw w ostatnim 1871 odcinku "M jak miłość" tego sezonu? Czy Jakub odkryje, że został oszukany? A może Mariusz dowie się, że został wrobiony w ojcostwo? Koniecznie poznaj szczegóły, zobacz WIDEO oraz nasze ZDJĘCIA!