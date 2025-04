M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1871: Kasia ma haka na Annę. Zaszantażuje ją historią sprzed lat, by sfałszowała wyniki testów DNA - ZDJĘCIA

W 1871 odcinku "M jak miłość" wyda się, że Kasia (Paulina Lasota) ma potężnego haka na Annę (Katarzyna Russ), koleżankę laborantkę, której zleci sfałszowanie badań DNA na ojcostwo. Karska będzie wiedziała, że ojcem dziecka jest Jakub (Krzysztof Karski), ale specjalnie zacznie zwodzić męża, by uwierzył, że to dopiero przy nim poddaje się badaniom i jeszcze sama nie zna prawdy. Do sukcesu planu potrzebny jest jednak ktoś, kto ostatecznie sfałszuje dokumenty. I tu Kasia posunie się do szantażu Anny, na którą ma niezłego haka.