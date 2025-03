M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1863: Barbara przekona Marcina do ślubu z Kamą? Popchnie go przed ołtarz, ale nie przewidzi jednego

W 1863 odcinku "M jak miłość" Barbara (Teresa Lipowska) szczerze porozmawia z Marcinem (Mikołaj Roznerski). Mostowiakowa ma spory wpływ na zaciętego detektywa, wspierała go m.in. podczas rozstania z Izą (Adriana Kalska). Nie da się jednak ukryć, że seniorka bardzo polubiła Kamę (Michalina Sosna), która zagościła w życiu Chodakowskiego. Kiedy Barbara będzie miała okazję w 1863 odcinku "M jak miłość" szepnąć Marcinowi kilka słów, popchnie go do ślubu! Detektyw dość szybko naprostuje sytuację.