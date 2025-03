M jak miłość, odcinek 1859: Szczera rozmowa Jakuba z Marcinem. Wyzna mu całą prawdę o Kasi - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1859 - poniedziałek, 24.03.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1859 odcinku "M jak miłość" Marcin na poważnie porozmawia z Karskim. To Kama nakłoni ukochanego, by nie odtrącał przyjaciela, był przy nim w problemie. Chociaż to trudne, bo Chodakowski nawet nie wie, z czym konkretnie boryka się Karski. Detektyw niezbyt hojnie zwierzał się ze zdrady Kasi, którą podejrzewa od jakiegoś czasu.

Marcin przyciśnie Jakuba w 1859 odcinku "M jak miłość"

Kiedy Chodakowski zjawi się w biurze detektywistycznym, zobaczy przyjaciela w fatalnym stanie. Jakub będzie demolował biuro, przewracał szafki i rzucał dokumentami.

- Kuba, jakoś nie możemy się porozumieć... ale myślę sobie, dobra, nic na siłę... Nie mogę tak stać z boku i patrzeć jak mój najlepszy przyjaciel niszczy sobie życie. Ty byś też nie mógł, prawda? Powiedz mi, do cholery, o co chodzi - zażąda Marcin. Postanowi przycisnąć Jakuba, bo przecież nie może być tak, że kolega w nieskończoność ukrywa swoje prawdziwe emocje.

Jakub wreszcie wyzna, co naprawdę czuje

Karski nie będzie dłużej ukrywał przed Marcinem tego, co tak naprawdę wyczynia się w jego życiu prywatnym. Zapewne wstydzi się tego, że został zdradzony przez Kasię...

- To Kasi pierwsza miłość, jeszcze z liceum.. Był jej pacjentem, ponownie zaczęli się spotykać, a ja... jak większość naszych klientów, głupio chciałem wierzyć, że to przejdzie, że to wszystko jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki wróci do tego co było - powie do bólu smutnym tonem Karski w 1859 odcinku "M jak miłość".

- Jakub, jesteś pewien, że to o to chodzi? Może to jest po prostu kryzys w związku... Kasia miała problemy z siostrą, zresztą ostatni rok mieliście bardzo ciężki - zauważy Marcin, próbując podnieść Jakuba na duchu. On jednak będzie wiedział, że żona naprawdę go zdradza.

- Tak, wiem... Jestem pewien - twardo oceni Karski.

- Pojawiła się zazdrość, rozumiem cię, naprawdę cię rozumiem, ale jesteś pewny, że chodzi właśnie o tego faceta? Może trzeba to po prostu sprawdzić?

- Wiesz co, nie chce mi się już o tym teraz gadać, nie mam siły - przerwie dywagacje Karski. On dobrze wie, że Kasia kocha innego. Zresztą jeszcze tego samego dnia w 1859 odcinku "M jak miłość" lekarka wróci do domu i oznajmi, że chce rozwodu.