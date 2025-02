M jak miłość, odcinek 1857: Nowy Mateusz wróci do Mostowiaków na Wigilię, ale nikt go nie zobaczy! Barbara wyjaśni dlaczego

M jak miłość, odcinek 1857: Dorota wróci do Bartka! Taka będzie pierwsza decyzja po powrocie z Bostonu

"M jak miłość" odcinek 1857 - poniedziałek, 17.03.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Twarz Mateusza Mostowiaka od 1857 odcinku "M jak miłość" zmieni się nie do poznania, bo po odejściu Krystiana Domagały (23 l.) z obsady jego rolę przejmie Rafał Kowalski (28 l.), aktor, który dotąd grał w takich produkcjach jak: "Stulecie Winnych" (jako Marcin), "Papiery na szczęście" (jako Iwo) czy "The Office pl" (jako Adam).

Krystian Domagała nie zagra już Mateusza Mostowiaka w "M jak miłość"

Chociaż Krystian Domagała grał Mateusza w "M jak miłość" od urodzenia, na planie spędził ponad 20 lat, to od ponad roku nie pojawił się na ekranie. Jeszcze w styczniu w "Pytaniu na śniadanie" Domagała wspominał, że chciałby wrócić do Mostowiaków, ale produkcja "M jak miłość" zastąpiła go innym aktorem.

Jak w 1857 odcinku "M jak miłość" Barbara wyjaśni zmianę Mateusza?

Jak zostanie wyjaśniona zmiana Mateusza w "M jak miłość" od 1857 odcinku, który pojawi się tylko przez krótką chwilę, na zdjęciu w mundurze żołnierza w kuchni Barbary i podczas rozmowy seniorki rodu z Martą (Dominika Ostałowska) i Jackiem (Robert Gonera)? Jak informuje portal światseriali.interia.pl wyjdzie na jaw, że Mateusz wrócił do Grabiny na Wigilię, ale spędził z rodziną tylko jeden wieczór, nie został na całe święta Bożego Narodzenia, więc Barbara nie mogła się nacieszyć ukochanym wnukiem.

Zadziwiająca przemiana Mateusza w 1857 odcinku "M jak miłość"! Nowa twarz Mateusza to nie wszystko

Barbara w 1857 odcinku "M jak miłość" tylko wspomni, że Mateusz w wojsku przeszedł zaskakującą przemianę, zmężniał i wydoroślał, a służba w armii uczyniła z niego prawdziwego mężczyznę. Ale słowem nie wyjaśni, dlaczego Mateusza ma inną twarz.

- To już nie chłopak, tylko młody mężczyzna - powie Barbara w 1857 odcinku "M jak miłość", którą Marta zapyta, co słychać u Mateusza.

- Właściwie, nie wiem... Wpadł na chwilę i zaraz musiał wracać. Próbowałam go pociągnąć za język, podpytać o różne sprawy, ale wiesz, jaki to milczek. A teraz to już był wyjątkowo tajemniczy... - stwierdzi Mostowiakowa.

Od którego odcinka "M jak miłość" Rafał Kowalski pojawi się na ekranie w roli Mateusza Mostowiaka?

Dopiero od 1864 odcinka "M jak miłość" Rafał Kowalski pojawi się na ekranie jako nowy Mateusz Mostowiak. Skoro dołączył do obsady serialu na stałe, to zapewne wątek Mateusza znów wysunie się na pierwszy plan i widzowie przekonają się, jak potoczyły się jego losy w wojsku i w jakich okolicznościach teraz wróci do Grabiny.