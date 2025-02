M jak miłość, odcinek 1856: Martyna wyzna prawdę Jakubowi! Wciąż kocha Marcina i nie chce bez niego żyć - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1856 - wtorek, 11.03.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Martyna w 1856 odcinku "M jak miłość" wyjdzie z ośrodka terapeutycznego i spotka się z Jakubem. To właśnie jemu wyzna, że wciąż kocha Marcina i nie potrafi o nim zapomnieć. Karski aż zaniemówi, bo jak szybko się okaże wyznanie to trafi w jego czuły punkt. On sam dzięki temu zacznie zastanawiać się nad swoim małżeństwem z Kasią (Paulina Lasota), która powoli będzie zamieniać się w koszmar.

Włamanie do leśniczówki Martyny w 1856 odcinku "M jak miłość"!

W 1856 odcinku "M jak miłość" lekarka wróci do leśniczówki, licząc na chwilę ciszy i ukojenia, ale to co tam zastanie wprawi ją w osłupienie. Pod jej nieobecność ktoś włamie się do jej domu i zrobi sobie prywatną imprezę. Wściekła i bezradna natychmiast zgłosi sprawę na policję, ale nawet to nie poprawi jej nastroju. Przytłoczona problemami, przypadkowo natknie się na Jakuba Karskiego, który od razu wyczuje, że Martyna jest na skraju wytrzymałości. Widząc jej rozedrgane emocje, zaproponuje jej ostry trening bokserski, który ma pomóc jej rozładować stres.

Wysocka w 1856 odcinku "M jak miłość" zgodzi się na wspólny trening z Karskim, jednak zamiast wyciszyć emocje, myślami lekarka będzie kompletnie gdzieś indziej. W pewnym momencie postanowi szczerze porozmawiać z Jakubem, zdradzając mu przy tym, że wciąż jest szaleńczo zakochana w Marcinie i nie potrafi o nim zapomnieć.

Martyna w 1856 odcinku "M jak miłość" wyzna Jakubowi, że wciąż kocha Marcina

Podczas wspólnego treningu w 1856 odcinku "M jak miłość" Martyna otworzy się przed Jakubem, wyznając, że mimo upływu czasu jej uczucia do Marcina nie wygasły. Zapyta detektywa, czy jej były ukochany jest szczęśliwy z Kamą (Michalina Sosna). Jakub potwierdzi, że Marcin i Kama są sobie przeznaczeni, radząc Martynie, by spróbowała o nim zapomnieć. Jednak lekarka przyzna, że nie potrafi wyrzucić go z głowy, co wywoła u Karskiego głęboką refleksję nad własnym życiem uczuciowym...

- Powiedz mi… jesteś dobrym kumplem, więc proszę powiedz mi prawdę, nawet jeśli to mnie znokautuje… Myślisz, że Marcin jest szczęśliwy z Kamą? - Tak. Bardzo. Ona i Marcin są sobie pisani, a ty musisz, to znaczy powinnaś o nim zapomnieć... - Powinnam. Ale nie potrafię. Kochałam w życiu tylko swojego męża i Marcina. Jak mogłabym o nim zapomnieć? Nie można przestać kochać kogoś tylko dlatego, że przestało się być dla niego ważnym… Rozumiesz? - Tak. Nawet nie wiesz… jak bardzo.

Jakub w 1856 odcinku "M jak miłość" domyśli się, że Kasia go zdradza

W tym samym czasie, w 1856 odcinku "M jak miłość", Jakub zacznie dostrzegać niepokojące sygnały w zachowaniu swojej żony, Kasi. Jej częste, tajemnicze wyjścia i unikanie rozmów wzbudzą jego podejrzenia. Po rozmowie z Martyną, Karski zacznie łączyć fakty i domyślać się, że Kasia może mieć romans z Mariuszem (Mateusz Mosiewicz). Zdesperowany, postanowi śledzić żonę, by poznać prawdę.