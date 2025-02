M jak miłość, odcinek 1850: Martyna zacznie pić i wpadnie w obsesję! Będzie nękać Marcina wspólnymi zdjęciami

"M jak miłość" odcinek 1850 - wtorek, 18.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Wszystko zacznie się naprawdę niewinnie. Martyna w 1850 odcinku "M jak miłość" sięgnie po alkohol, żeby zagłuszyć smutek, ale szybko wpadnie w ciąg. Jak podaje portal światseriali.interia.pl Wysocka nie będzie w stanie poradzić sobie z bólem po rozstaniu z Marcinem, a każdy kolejny drink sprawi, że zacznie w tej tęsknocie zatracać się coraz bardziej. Gdy w ręce lekarki trafi jej telefon, zacznie wypisywać do Chodakowskiego, jakby nic się nie stało, jakby wciąż byli razem...

W 1850 odcinku "M jak miłość" Martyna pójdzie jednak o krok dalej i zacznie wysyłać Marcinowi ich wspólne zdjęcia. Będzie chciała usilnie przypomnieć mu, jak bardzo byli szczęśliwi. Wysocka będzie mieć nadzieje, że ukochany Kamy zlituje się nad nią i jeszcze raz da im szansę, nie przewidzi jednak tego, że intymne zdjęcia mogą zobaczyć dzieci Marcina.

Martyna w 1850 odcinku "M jak miłość" zacznie nękać Marcina zdjęciami!

Martyna w 1850 odcinku "M jak miłość" zacznie obsesyjnie wysyłać Marcinowi wiadomości pełne ich wspólnych zdjęć. Sytuacja zaogni się do tego stopnia, że zdezorientowany Chodakowski postanowi powiedzieć, o tym problemie Kamie. Zarówno była tancerka jak i sam Marcin nie będą mogli uwierzyć, że były związek z detektywem będzie dla Wysockiej jedyną rzeczą, której jeszcze trzyma ją w ryzach. Każde zdjęcie będzie przypomnieniem ostatnich miesięcy i przede wszystkim próbą wymuszenia na Marcinie reakcji.

Kama rozmówi się z Martyną w 1850 odcinku "M jak miłość". Każe jej zniknąć z życia Marcina?

W 1850 odcinku "M jak miłość" Kama nie wytrzyma i postanowi osobiście rozmówić się z Martyną. Po tym, jak zobaczy niepokojące wiadomości oraz ich wspólne zdjęcia, pojedzie do leśniczówki, żeby na własne oczy przekonać się, w jakim stanie jest jej rywalka. Gdy tylko wejdzie do środka, zrozumie, że sytuacja jest znacznie poważniejsza niż myślała...

Martyna w 1850 odcinku "M jak miłość" będzie kompletnie pijana, dlatego też Kama automatycznie spróbuje wezwać pogotowie. Wysocka jednak powstrzyma ją prosząc tym samym, by to właśnie ona podłączyła jej kroplówkę według jej lekarskich zaleceń.

- Martyna... Słyszysz mnie? Martyna! - zapyta Kama, ale brak reakcji sprawi, że będzie chciała wezwać karetkę. - Nie rób tego... Nie dzwoń (...) To mój rejon, przyjadą ratownicy, których znam... Koledzy, z którymi pracuję. - Potrzebujesz pomocy lekarza. - Ja jestem lekarzem. Jeśli chcesz mi pomóc, powiem ci, co masz zrobić

Marcin całkowicie zerwie kontakt z Martyną w 1850 odcinku "M jak miłość"?

To, co wydarzy się w 1850 odcinku "M jak miłość" będzie miało ogromne konsekwencje dla Marcina. Chodakowski już od jakieś czasu próbował zdystansować się od Martyny, ale to co wydarzy się teraz, przekroczy wszelkie granice. Czy ukochany Kamy wreszcie zerwie wszelkie kontakty z dawną kochanką? Czy może jednak Marcin tym bardziej postanowi być blisko, by ponownie pomóc Martynie wyjść z uzależnienia od alkoholu? Przekonamy się wkrótce!