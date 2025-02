M jak miłość, odcinek 1850: Wściekła Kama znów zmierzy się z Martyną! Nie daruje jej tego, co zobaczą dzieci Marcina

"M jak miłość" odcinek 1850 - wtorek, 18.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1850 odcinku „M jak miłość” Martyna nie zdoła zapomnieć o Marcinie, który dla dobra Kamy zerwie z nią wszelkie kontakty. I choć wcześniej Wysocka sama będzie tego chciała, to gdy to już rzeczywiście stanie się faktem, a Chodakowski przestanie o nią zabiegać, to kompletnie sobie z tym nie poradzi. Do tego stopnia, że znów sięgnie po alkohol, przez co jej terapia pójdzie na marne, gdyż lekarka znów zacznie pić.

Ale na tym w 1850 odcinku „M jak miłość” nie poprzestanie! A wręcz przeciwnie, gdyż posunie się jeszcze o krok dalej i jak podaje swiatseriali.interia.pl sama zacznie zadręczać detektywa zdjęciami z chwil, gdy jeszcze byli razem, licząc oczywiście na to, że Marcin jednak zostawi Kamę i swoją rodzinę i do niej wróci! Tyle, że na marne!

Maja i Szymek zobaczą wspólne zdjęcia Marcina i Martyny w 1850 odcinku „M jak miłość”!

A to dlatego, że w 1850 odcinku „M jak miłość” Marcin będzie chciał być dalej fair w stosunku do swojej ukochanej i natychmiast powie o wszystkim Kamie, która oczywiście natychmiast się zdenerwuje, gdyż doskonale będzie wiedziała, o co chodzi jej rywalce!

- To jej decyzje, jej życie!... Martyna nie przestanie pić tylko dlatego, że ty tego chcesz... To tak nie działa! - zdenerwuje się Kama, gdy Marcin powie jej, że była kochanka wróciła z powrotem do nałogu, przed którym znów będzie chciał ją powstrzymać.

Ale w 1850 odcinku „M jak miłość” Kama mu na to nie pozwoli i nie puści do niej drugi raz Marcina! Jednak Martyna nie odpuści i dalej zacznie wysyłać dawnemu kochankowi zdjęcia, które w końcu wpadną i w ręce jego dzieci, gdy detektyw zostawi telefon na chwilę w domu bez opieki. I tego obecna ukochana Chodakowskiego już nie zniesie. Do tego stopnia, że znów zdecyduje się skonfrontować z rywalką, która finalnie nie posłucha jej wcześniejszych ostrzeżeń!

Kama znów skonfrontuje się z Martyną w 1850 odcinku „M jak miłość”!

Dlatego w 1850 odcinku „M jak miłość” wściekła Kama złoży jej kolejną wizytę. Tyle tylko, że ta będzie już zupełnie inna niż wcześniejsza, gdyż obecna ukochana Marcina na własne oczy przekona się, że Chodakowski miał jednak rację, a jego zdesperowana była kochanka faktycznie potrzebuje pomocy.

I finalnie, przerażona jej stanem, sama ściągnie na miejsce detektywa, a na dodatek w 1850 odcinku „M jak miłość” będzie musiała patrzeć, jak czule się nią zajmuje.

