M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1850: Kama uratuje Martynie życie! Przypadkiem odkryje szokującą prawdę - ZDJĘCIA

W 1850 odcinku "M jak miłość" Kama (Michalina Sosna) będzie nastawiona na ostrą konfrontację z Martyną (Magdalena Turczeniewicz). Zakaże Marcinowi (Mikołaj Roznerski) litować się nad Wysocką, a kiedy lekarka nie odpuści, nieustępliwa Ślązaczka pojedzie do leśniczówki. Będzie przygotowana na ostrą wymianę zdań, aferę o Chodakowskiego. To, co zobaczy na miejscu w 1850 odcinku "M jak miłość" zaszokuje ją na całego. Kama zacznie ratować Martynie życie, co będzie wyjątkowo trudne bez zgody na przyjazd karetki...