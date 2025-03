M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1855: Franka wybierze imię dla córki! Mocno się zdziwi podczas badania USG - ZDJĘCIA

W 1855 odcinku "M jak miłość" Franka (Dominika Kachlik) będzie pewna, że urodzi córeczkę. Jej intuicja podpowie, że na świecie pojawi się mała Zduńska. Tak też obwieści Pawłowi (Rafał Mroczek), który za to przekaże zupełnie inne zdanie. On uważa bowiem, że żona urodzi synka. W 1855 odcinku "M jak miłość" Franka poda nawet imię, które wybierze dla noworodka. Tak chciałaby nazwać pierwszą córkę! Jakie będzie jej zdziwienie podczas wizyty USG? Sprawdź, co się wydarzy.