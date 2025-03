M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1855: Basia z Londynu zaangażuje się w ciążę Franki. Chce mieć siostrę - ZDJĘCIA

Chociaż Basia (Gabriela Raczyńska) wyjechała z Warszawy do Londynu, to jednak nie oznacza, że nie będzie przeżywała ze Zduńskimi przyjścia na świat ich pierwszego dziecka. Już w 1855 odcinku "M jak miłość" córka Pawła (Rafał Mroczek) zdzwoni się ze Zduńskimi i jasno powie, że liczy na to, iż Franka (Dominika Kachlik) urodzi córkę. Po wizycie u ginekologa stanie się jasne, że Zduńscy będą mieli syna. Po wszystkim znów zadzwonią do przejętej Basi. Córka Pawła zaangażuje się w ciążę Franki i będzie z nią w ważnych chwilach.