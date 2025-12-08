M jak miłość, odcinek 1895: Rogowski przeczyta ostatni list Agnes. Więcej nie zobaczy córki? - ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1895 - poniedziałek, 8.12.2025, o godz.20.55 w TVP2

Po tym jak Basia (Karina Woźniak) przypadkowo odkryła wynik testu DNA, który potwierdził, że Agnes jest córką Artura i jej przyrodnią siostrą. Od tego momentu dziewczyny bardzo się zbliżyły, Agnes pomagała Basi, więc nastolatka zaczęła traktować Niemkę niemal jak siostrę. W 1895 odcinku "M jak miłość" Agnes zostanie zmuszona jednak do nagłego wyjazdu, by uniknąć byłego kochanka Martina (Paweł Izdebski), który śledził ją od momentu ucieczki z Niemiec.

Nagła ucieczka Agnes z Grabiny w 1895 odcinku "M jak miłość". Nie pożegna Artura

Po pożegnaniu z Basią przed domem Mostowiaków, Agnes wsiądzie do taksówki i odjedzie, zostawiając za sobą pustkę i pytania bez odpowiedzi. Basia przyrzeknie, że nie powie nic o teście DNA. Kiedy Artur nie dowie się od Basi, dlaczego Agnes tak nagle wyjechała, pobiegnie do domu, a tam znajdzie list, który Agnes zostawiła:

"Martin mnie odnalazł, musiałam wyjechać, bardzo ci dziękuję za wszystko, nigdy ci tego nie zapomnę. Agnes" – przeczyta Artur.

Rogowski w 1895 odcinku "M jak miłość" tylko Marysi wyzna, co odkrył

Szok i niedowierzanie doprowadzą Artura w 1895 odcinku "M jak miłość" do natychmiastowej rozmowy z żoną.

– Wyjechała, napisała, że ją odnalazł ten facet, Martin. To niemożliwe przecież! - wyzna swoje odkrycie zestresowany Rogowski, ale żona potwierdzi, że to jednak jak najbardziej prawdopodobne.

– Właśnie dzwoniła do mnie Judyta i mówiła mi, że w przychodni wypytywał o ciebie jakiś obcokrajowiec i pytał, gdzie mieszkasz – odpowie Marysia, uświadamiając ojcu, że zagrożenie dla Agnes jest realne.

W 1895 odcinku "M jak miłość" rozegra się dramat Rogowskiego, który wciąż nie wie, że Agnes jest jego córką, a sytuacja z Martinem narasta, wprowadzając element niebezpieczeństwa i napięcia. Tylko Basia zna prawdę i będzie musiała dochować tajemnicy, co zapowiada kolejne emocjonujące wydarzenia w Grabinie. Zdradzamy, że to nie koniec tej historii.

