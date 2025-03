M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1860: Iza ofiarą psychola Radka! Marcin odkryje, że nawet dzieci boją się ojczyma - ZDJĘCIA

W 1860 odcinku "M jak miłość" wyjdzie na jaw prawda o małżeństwie Izy (Adriana Kalska) i Radka (Philippe Tłokiński)! Mimo że jakiś czas temu Iza wróciła do niewiernego męża, dała mu jeszcze jedną szansę, to teraz Radek zgotuje jej i dzieciom piekło na ziemi. Ciągłe awantury małżonków mocno odbiją się na Szymku (Staś Szczypiński) i Mai (Laura Jankowska). Aż wreszcie w 1860 odcinku "M jak miłość" Marcin (Mikołaj Roznerski) z przerażeniem odkryje, że Iza stała się ofiarą przemocy domowej, że Radek to psychol, który się nad nią znęca. Tak jak kiedyś Artur Skalski (Tomasz Cichorowski). Czy Marcin uratuje Izę przed Radkiem? Poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA.