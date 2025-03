M jak miłość, odcinek 1857: Przerażona Barbara w szpitalu! Czy jej przyjaciel z dzieciństwa wyjdzie z tego cało? - WIDEO, ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1855: Franka i Paweł przekażą radosną nowinę! To Kinga pierwsza pozna płeć dziecka Zduńskich - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1857 - poniedziałek, 17.03.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1857 odcinku "M jak miłość" Basia zaniepokojona głuchą ciszą ze strony staruszka Jana, postanowi wraz z Kacprem wybrać się do Jonkowa, by sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Ruch ten okaże się niezwykle cenny, ponieważ nastolatkowie odnajdą starszego pana w lesie, nieprzytomnego. Dzięki szybkiej reakcji i akcji reanimacyjnej Kacpra, pan Jan szybko zostanie przetransportowany do szpitala, gdzie już lekarze przejmą nad nim pełną opiekę.

Co więcej, w 1857 odcinku "M jak miłość" ratownicy medyczni będą pod ogromnym wrażeniem umiejętności Kacpra i przyznają, że gdyby nie ich błyskawiczna reakcja, pan Mokrzycki już mógłby nie żyć. Ta sytuacja sprawi, że Basia będzie pod jeszcze większym wrażeniem chłopaka, co bardzo ich do siebie zbliży.

Barbara w 1857 odcinku "M jak miłość" pojedzie do szpitala

Wieść o dramatycznych wydarzeniach w lesie szybko dotrze do Barbary. Gdy Mostowiakowa usłyszy o stanie Jana, natychmiast zdecyduje się pojechać do szpitala. W 1857 odcinku "M jak miłość" Barbara będzie szczerze przerażona myślą, że może już nigdy nie porozmawiać z Mokrzyckim.

Wzruszająca chwila nadejdzie, gdy Jan wreszcie odzyska przytomność. Jak podaje światseriali.interia.pl starszy mężczyzna otworzy oczy i zobaczy przy swoim łóżku Barbarę. Jego twarz rozjaśni się w uśmiechu, ale będzie wyraźnie osłabiony.

- "Basiu? To naprawdę ty?" - Jan, który dopiero co oprzytomniał, spyta z niedowierzaniem.

- "Tak, Janku. To naprawdę ja..." - odpowie Barbara.

Basia zakocha się w Kacprze w 1857 odcinku "M jak miłość"? Igor będzie miał rywala!

Dramatyczny widok w lesie i wspólna walka o życie pana Jana sprawią, że Basia zacznie patrzeć na Kacpra zupełnie inaczej. W 1857 odcinku "M jak miłość" młoda Rogowska nie będzie mogła przestać myśleć o tym, jak jej przyjaciel zachowa zimną krew i odważnie uratuje starszego mężczyznę. Jego heroiczna postawa zrobi na niej ogromne wrażenie i zacznie zastanawiać się, czy ich relacja to tylko zwyczajna znajomość. Tymczasem Michał (Igor Pawłowski), chłopak Basi nie będzie miał pojęcia, że na jego horyzoncie pojawi się rywal. Czy Kacper zawróci Basi w głowie na dobre? Przekonamy się wkrótce!