M jak miłość, odcinek 1857: Basia rozkocha w sobie Kacpra. Zostawi dla niego Michała, bo pójdzie w odstawkę? - ZDJĘCIA, WIDEO

To będzie miłość od pierwszego wejrzenia w 1857 odcinku "M jak miłość"! Kacper (Bartosz Ziewiec) zakocha się w Basi Rogowskiej (Karina Woźniak), jak tylko pierwszy raz ją zobaczy. Uczucie 18-letniego chłopaka z Grabiny, który sam wychowuje swoje młodsze siostry, narodzi się w strasznych okolicznościach. W dniu, w którym Basia i Kacper się spotkają, dojdzie do tragedii. Nastolatki w 1857 odcinku "M jak miłość" będą ratować życie Jana Mokrzyckiego (Wojciech Duryasz), schorowanego staruszka z Jonkowa. Ale na tym nie koniec, bo miłość Kacpra do Basi zagrozi jej związkowi z Michałem (Igor Pawłowski). Zostawi dla niego obecnego chłopaka? Zobacz WIDEO i sprawdź, co już wiadomo.