M jak miłość, odcinek 1857: Basia i Kacper w dramatycznej akcji ratunkowej! Ocalą życie staruszka Jana i zbliżą się do siebie jak nigdy - WIDEO, ZDJĘCIA

W 1857 odcinku "M jak miłość" wydarzy się coś, co na zawsze odmieni życie Basi Rogowskiej (Karina Woźniak) i Kacpra (Bartosz Ziewiec). Nastolatkowie, którzy dotąd nie byli sobie aż tak bliscy, przeżyją wspólnie coś, co definitywnie ich do siebie zbliży. Gdy córka Marysi (Małgorzata Pieńkowska) zacznie niepokoić się o pana Jana (Wojciech Duryasz), nie zawaha się ani chwili i w 1857 odcinku "M jak miłość", wspólnie z Kacprem wyruszy do Jonkowa, by mu pomóc. To właśnie tam odkryją, że Mokrzycki będzie w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Starszy mężczyzna będzie miał problemy z sercem, a jego życie dosłownie zawiśnie na włosku. Kacper i Basia rzucą się do akcji ratunkowej, działając pod presją czasu. Czy ocalą życie staruszka? Szczegóły oraz WIDEO z tych dramatycznych scen znajdziesz poniżej.