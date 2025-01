M jak miłość, odcinek 1843: To on zastąpi Józka Modrego?! Barbara będzie miała nowego przyjaciela - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1844: Marcin zobaczy Martynę w ramionach Jakuba! Nigdy nie zapomni tego, jak ją uratował. To będzie dla niego cios - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1843 - poniedziałek, 27.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Już w 1843 odcinku "M jak miłość" widzowie poznają nową postać. Jan zastąpi Józka Modrego? Dotąd to wujek Jagody był bardzo bliskim przyjacielem Mostowiakowej, wspierał ją i pomagał. Cała społeczność Grabiny lubi poczciwego i dobrego Józka, który troszczy się o bliskich. Szczególnie w okresie ciąży Jagody, o którą dba jak o córkę.

Do życia Barbary powróci Jan

Spotkanie Mostowiakowej i Jana Mokrzyckiego będzie właściwie przypadkowe. Tę dwójkę łączy wspólna przeszłość, ale od lat nie mieli kontaktu. Tymczasem w 1843 odcinku "M jak miłość" wyjdzie na jaw, że senior mieszka w pobliskim Jonkowie, całkiem blisko Grabiny.

Do spotkania dwójki znajomych z przeszłości dojdzie za sprawą poszukiwania bezpiecznego domu dla pieska. Marysia (Małgorzata Pieńkowska) z Judytą (Paulina Chruściel) zajmą się sprawą porzuconego zwierzęcia i spróbują znaleźć mu dobrego właściciela. I tu do akcji wkroczy Jan. Zaadoptuje pieska, pokazując jednocześnie swoje dobre serce.

Jan zastąpi Józefa Modrego w "M jak miłość"?

Zdradzamy, że w 1843 odcinku "M jak miłość" dojdzie do spotkania Barbary z Janem. Czy scenariusz zakłada usunięcie Józka Modrego, by nowym przyjacielem seniorki był Mokrzycki? Prawdopodobnie wujek Jagody nadal pozostanie w Grabinie i nie zniknie. Nie wiadomo natomiast, czy wątek Jana rozkręci się bardziej, a może pozostanie w cieniu i szybko zniknie. To okaże się niebawem.