M jak miłość, odcinek 1843: Barbara po latach odnajdzie dawnego przyjaciela! Kiedyś Wojciech Duryasz grał innego bohatera - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1843 - poniedziałek, 27.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Wojciech Duryasz jako Jan Mokrzycki już w 1843 odcinku "M jak miłość" wywoła spore poruszenie w życiu Barbary, chociaż seniorka rodu Mostowiaków nie od razu spotka się z przyjacielem sprzed wielu lat. Los połączy jednak Barbarę i Janka w dość dramatycznych okolicznościach i momentalnie powrócą wspomnienia chwil spędzonych razem w szkole, kiedy oboje byli jeszcze dziećmi, a Barbara nie znała jeszcze ukochanego męża Lucjana (śp. Witold Pyrkosz).

Wspaniały gest Jana, przyjaciela Barbary sprzed lat w 1843 odcinku "M jak miłość"

Samotnego seniora Jana w 1843 odcinku "M jak miłość", mieszkańca wsi Jonkowo, miejscowości, która sąsiaduje z Grabinę, jako pierwsze poznają Marysia (Małgorzata Pieńkowska) i Judyta (Paulina Chruściel). To właśnie one odwiedzą Mokrzyckiego, który okaże wielkie serce porzuconemu psiakowi i przygarnie kundelka do siebie. Rogowska i terapeutka z przychodni zlitują się nad pieskiem, ale to Jan zdecyduje się na adopcję czworonoga.

Jak Barbara w 1843 odcinku "M jak miłość" odnajdzie Jana?

Jak Barbara w 1843 odcinku "M jak miłość" odnajdzie Jana i zorientuje się, że to jej bliski przyjaciel ze szkoły podstawowej, czyli sprzed ponad 70. lat? Według doniesień portalu światseriali.interia.pl Mostowikowa rozpozna Janka na zdjęciu, które pokaże jej Marysia, gdy wspomni o tym, jak pomogła wyrzuconemu przez podłego człowieka psu.

- To chyba niemożliwe... Bardzo przypomina mi kolegę z dawnych lat. Janek Mokrzycki, ale on mieszkał z rodzicami tu niedaleko, w Jonkowie...

- To jest Janek Mokrzycki. Proszę, odnalazłaś kolegę! - potwierdzi Marysia i od razu w 1843 odcinku "M jak miłość" zapyta Barbarę, co ją łączyło z Jankiem. - A mogę spytać, co to za znajomy? A może ktoś więcej?

- Byliśmy dziećmi, w szkole podstawowej siedzieliśmy w jednej ławce, potem straciliśmy kontakt - stare dzieje, nie ma o czym opowiadać... No coś takiego. Tyle lat, tyle lat... - doda Barbara, którą poruszy odnalezienie przyjaciela.

Druga rola Wojciecha Duryasza w "M jak miłość". Lekarz został przyjacielem Barbary

Jan Mokrzycki wróci do życia Barbary z "M jak miłość" po wielu latach, chociaż nigdy wcześniej nestorka rodu Mostowiaków o nim nie wspominała. Mało tego, nie zwierzała się nikomu bliskiemu, że znała kogoś takiego jak Janek.

Nowy bohater zostanie w "M jak miłość" na dłużej, ale Wojciech Duryasz nie po raz pierwszy występuje w hitowym serialu TVP. Wiosną 2015 roku pojawił się w roli profesora Dębickiego, lekarza pediatry, który zajmował się Szymkiem Chodakowskim po narodzeniu, który zeznawał w sądzie jako biegły, że Marcin po śmierci Kasi (Agnieszka Sienkiewicz) nie nadaje się na ojca!