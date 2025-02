M jak miłość, odcinek 1854: Bartek zostanie ojcem. Po śmierci Doroty czeka go wielkie szczęście

"M jak miłość" odcinek 1854 - wtorek, 4.03.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Żałoba Bartka po śmierci Doroty nie minie w 1854 odcinku "M jak miłość", ale mimo bolesnym przeżyć "wdowiec" będzie otoczony bliskimi osobami, które nie dopuszczą do tego, by zupełnie się załamał. Jedną z nich będzie Natalka (Dominika Suchecka), która na nowo zbliży się do Bartka dzięki swojej córce. Bo to Hania (Wiktoria Basik) wpadnie na pomysł, żeby połączyć mamę z wujkiem, żeby oboje nie byli dłużej już tak bardzo samotni.

Takie imię Jagoda i Tadeusz wybiorą dla córki w "M jak miłość"

Ale o cierpiącego Bartka w 1854 odcinku "M jak miłość" zadbają też przyjaciele, Jagoda (Katarzyna Kołeczek) i Tadeusz (Bartłomiej Nowosielski), którzy będą odliczali dni do narodzin swojej córeczki, małej Dorotki. Takie imię wybiorą dla dziecka tuż po szczęśliwie zakończonej operacji wady serca maleństwa. Na pomysł, by nazwać córkę Dorota, wpadnie Tadeusz, wierząc w to, że to imię oznacza silną, waleczną kobietę, która nigdy się nie poddaje. Dokładnie tak jak Dorota, o której wszyscy będą myśleli, że nie żyje.

Poród Jagody w 1854 odcinku "M jak miłość" zacznie się przed Wigilią

Nieoczekiwanie, w 1854 odcinku "M jak miłość", tuż przed Wigilią, ciężarna Jagoda zacznie rodzić. Akurat Kiemliczowie zaczną planować rodzinne święta w domu wujka, Józefa Modrego (Stefan Friedmann), na które zaproszą także osierocone dzieci z Grabiny, Kacpra (Bartosz Ziewiec) i jego siostry bliźniaczki (Natalia i Nadia Witkowskie). Przyszli rodzice będą ubierali właśnie choinkę, gdy nagle Jagodę dopadną pierwsze skurcze.

Rodząca Jagoda w 1854 odcinku "M jak miłość" nie dotrze do szpitala w Gródku, bo Tadeusza dopadnie atak rwy kulszowej?

Przerażony Tadeusz w 1854 odcinku "M jak miłość" zacznie panikować, że poród zaczął się wcześniej niż wyznaczony termin, ale opamięta się, by zapewnić Jagodzie spokój. Jak podaje "Świat Seriali", gdy para ruszy do szpitala w Gródku, wystąpią komplikacje. Nie z rodzącą Jagodą, ale z Tadzikiem, który będzie musiał zmienić koło w samochodzie i dostanie silnego ataku rwy kulszowej. Porodowe bóle Jagody zagłuszy krzyk cierpiącego Tadka!

Bartek w 1854 odcinku "M jak miłość" wybrany na ojca chrzestnego córki Jagody i Tadeusza

Na szczęście w 1854 odcinku "M jak miłość" z pomocą rodzącej Jagodzie pośpieszy Bartek, który będzie przejeżdżał w pobliżu i zauważy auto przyjaciół na poboczu drogi. To Lisiecki zawiezie ich do szpitala, a kiedy mała Dorota cała i zdrowa przyjdzie na świat, szczęśliwi rodzice poproszą Bartka, by został jej ojcem chrzestnym. Dla Bartka, przybitego żałobą po śmierci Doroty, to będzie wspaniała wiadomość i z radością zgodzi się podawać Dorotkę do chrztu.

