M jak miłość, odcinek 1852: Marysia w panice! Straci kontakt z Pawłem przed wypadkiem w Bukowinie

W 1852 odcinku "M jak miłość" Marysia (Małgorzata Pieńkowska) przeżyje prawdziwe chwile grozy! Paweł (Rafał Mroczek), mimo ostrzeżeń matki, zdecyduje się wyruszyć do Franki (Dominika Kachlik), choć warunki na drodze będą tragiczne. Wichura, deszcz, śnieg nie powstrzyma go przed podjęciem dramatycznej decyzji! Marysia, przeczuwając nadciągającą katastrofę, będzie próbowała dodzwonić się do syna. Jednak w 1852 odcinku "M jak miłość" nagle urwie się z nim kontakt! W tym samym czasie w mediach pojawi się informacja o groźnym wypadku w Bukowinie. Czy najgorsze obawy Marysi się potwierdzą? Sprawdź, co już wiadomo!