M jak miłość, odcinek 1849: Paweł nie przestanie walczyć o Frankę! Wyśle żonie rozpaczliwą wiadomość, która zmieni wszystko – ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1849 - poniedziałek, 17.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1849 odcinku „M jak miłość” Franka w końcu wybaczy Pawłowi jego podejrzenia o jej zdradę z Piotrkiem (Marcin Mroczek), a w efekcie i jego pijaństwo, które upokorzyło ją przed całą rodziną męża. Tyle tylko, że zrobi to wyłącznie ze względu na dziecko, którym w akcie desperacji zagra Zduński, gdy żona nie zdoła mu wybaczyć, mimo przeprosin i w końcu szczerej rozmowy na temat tego, co już od dłuższego czasu leżało mu na sercu.

Ale dla dobra ich potomka w 1849 odcinku „M jak miłość” Franka w końcu jednak to robi. Tyle, że jeszcze nie zgodzi się wrócić z Pawłem do Warszawy! A wręcz przeciwnie, gdyż zdecyduje się zostać w Bukowinie Tatrzańskiej na dłużej!

Paweł w końcu zrozumie swój błąd w 1849 odcinku „M jak miłość”!

Oczywiście, w 1849 odcinku „M jak miłość” Paweł uszanuje decyzję żony i w efekcie wyruszy w drogę powrotną do Warszawy sam. Ale już w jej trakcie zjedzie na pobocze, sięgnie po telefon i napisze do żony rozpaczliwą wiadomość, w której przekaże jej wszystko, czego nie umiał nazwać słowami w trakcie ich spotkania w Bukownie Tatrzańskiej.

W 1849 odcinku „M jak miłość” Zduński przypomni sobie najszczęśliwsze chwile z Franką, których pod żadnym pozorem nie będzie chciał tracić, gdyż te najlepsze będą przecież dopiero przed nimi. Dlatego wyśle jej rozpaczliwego SMS-a z nadzieją na to, że w pełni uda mu się ją odzyskać!

- Franka, kłębią mi się w głowie dziesiątki słów, pewnie nigdy nie będę umiał zebrać tego w jakąś logiczną całość. Ale chce, żebyś wiedziała jedno. Jesteś całym moim życiem. Ty, Basia… i nasze dziecko. Dopiero niedawno uświadomiłem sobie, że umknęło mi to, co najważniejsze... Przepraszam. Wybacz mi. Nie pozwólmy, żeby moje głupie zaćmienie umysłu, głupota, moja małostkowość, przekreśliły naszą miłość, naszą rodzinę. A teraz zaczyna się nowy rozdział, będziemy rodzicami. Wierzę Franka, że przetrwamy wszystko. Kocham Cię. I wiem, czuję to całym sercem… że, to co najlepsze, jeszcze przed nami – napisze Paweł.

Pojawi się nadzieja na uratowanie małżeństwa Zduńskich w 1849 odcinku „M jak miłość”!

I to w 1849 odcinku „M jak miłość” nie pozostanie bez znaczenia, gdyż oczywiście Franka odczyta wiadomość od męża, po której pierwszy raz na jej twarzy zagości uśmiech. A to będzie już dobrym prognostykiem na przyszłość i faktycznie da nadzieję na to, że małżeństwo Zduńskich jednak przetrwa, a Franka w pełni wybaczy Pawłowi i to już nie tylko ze względu na dziecko!

I zdradzamy, że w 1852 odcinku „M jak miłość” tak w końcu się stanie, gdy góralka uświadomi sobie, ile mąż tak naprawdę dla niej znaczy, gdy stanie oko w oko z jego śmiercią! I wówczas wróci już do niego na dobre!