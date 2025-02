M jak miłość, odcinek 1849: Paweł weźmie Frankę na dziecko! Tylko dlatego mu wybaczy – ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1849 - poniedziałek, 17.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1849 odcinku „M jak miłość” Paweł osobiście zjawi się w Bukowinie Tatrzańskiej, gdzie ukryła się przed nim upokorzona żona. Zdeterminowany Zduński będzie gotowy na wszystko, aby tylko Franka mu wybaczyła i wróciła z nim z powrotem do Warszawy, ale to wcale nie przyjdzie mu łatwo!

A to dlatego, że góralka już na wstępie wypali z żądaniem rozwodu, gdyż nie będzie mogła mu darować podejrzeń o zdradę z Piotrkiem. I nawet przeprosiny męża, a przede wszystkim w końcu szczera rozmowa na ten temat z jego strony, „tłumacząca” jego pobudki i w efekcie i sięgnięcie i po alkohol, niewiele tutaj zmienią! Ale Paweł w 1849 odcinku „M jak miłość” tak łatwo się nie podda i w tym momencie sięgnie po swojego asa z rękawa!

Franka wybaczy Pawłowi tylko ze względu na ich dziecko w 1849 odcinku „M jak miłość”!

W 1849 odcinku „M jak miłość” Zduński spróbuje wpłynąć na emocje żony i wziąć ją na litość! I to mu się uda, gdyż jak tylko wspomni o ich dziecko, to we France coś pęknie. Ale oczywiście także nie tak łatwo, gdyż postawi mu przy tym jeden warunek, który oczywiście jej mąż zgodzi się wypełnić właśnie ze względu na ich potomka!

- Co mam zrobić, żebyś mi wybaczyła? Wiem, że wszystko spieprzyłem. Ale teraz to już nie dotyczy tylko ciebie i mnie… ale również naszego dziecka. Dlaczego ma być winne, że jego ojciec okazał się idiotą? - spyta Paweł.

- A co, jeśli znowu się upijesz? Co jeśli dziecko się urodzi, a ty znowu odwalisz coś takiego? - odpowie pytaniem na pytanie Franka.

- Nie zrobię tego. Już nigdy nie sięgnę po alkohol. Obiecuję! Nigdy... I nie wrócę do tego tematu – zapewni ją Zduński, czym w końcu w 1849 odcinku „M jak miłość” wpłynie na żonę.

Zduńska dopuści męża do siebie i ich dziecka w 1849 odcinku „M jak miłość”!

Do tego stopnia, że w 1849 odcinku „M jak miłość” Franka wreszcie mu wybaczy, a nawet pozwoli mu się zbliżyć do siebie i ich dziecka. Paweł czule pogłaszcze żonę po brzuchu, a Zduńska nie będzie się ku temu zbytnio opierać. Ale w 1849 odcinku „M jak miłość” góralka postanowi go jeszcze sprawdzić, dlatego nie od razu zgodzi się wrócić z mężem do Warszawy. Jednak Zduński szybko udowodni jej, że to wszystko, co mówił, to prawda!