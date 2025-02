M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1849: Franka przyjmie przeprosiny Pawła, ale nie wróci z nim do Warszawy! Zostanie w Bukowinie na dłużej - ZDJĘCIA

Zraniona do żywego Franka (Dominika Kachlik) przyjmie przeprosiny Pawła (Rafał Mroczek) w 1849 odcinku "M jak miłość". Zduński osobiście przyjedzie do Bukowiny, gdzie nie tak od razu porozmawia z żoną. Po strachu o jej bezpieczeństwo okaże się, że Zduński jest gotowy przepraszać do skutku i naprawiać błędy. Góralka przyjmie do wiadomości słowa męża, ale to nie oznacza, że od razu wróci z nim do Warszawy. Wręcz przeciwnie, jej pobyt w rodzinnych stronach zdecydowanie się przedłuży...