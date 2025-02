M jak miłość, odcinek 1850: Tak zachowa się Iza na wieść o zdradzie Marcina z Martyną. Jeszcze dobije Kamę - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

- To znaczy, że Radek chce do ciebie wrócić, tak? - zapyta Kama niedawną rywalkę.

- Dzwoni, prosi, żebym dała mu jeszcze jedną szansę…

- A ty? Chcesz tego?

- To nie jest tak, że ja nic do niego nie czuję. Ale po tym co się stało, nie wiem czy będę potrafiła jeszcze raz mu zaufać. Wiesz, on się zarzeka, że to była tylko chwila zapomnienia i że dopiero teraz docenił to, co nas łączy. Ale gdy w grę wchodzi inna kobieta, to nie jest tak łatwo posklejać, żeby nie było śladu... - Iza w 1850 odcinku "M jak miłość" nie zdoła wrócić do Radka, jakby nic się nie stało.