M jak miłość, odcinek 1850: Marcin zaopiekuje się Martyną do porodu! Wysocka będzie miała tylko jego - ZDJĘCIA

W 1850 odcinku "M jak miłość" Marcin (Mikołaj Roznerski) będzie zmuszony pomóc Martynie (Magdalena Turczeniewicz) do momentu porodu jej przyjaciółki, Agaty (Lidia Pronobis). Chodakowski będzie musiał zaopiekować się byłą kochanką, która z dnia na dzień coraz bardziej się rozpada. Wysocka będzie miała tylko jego! Czy Marcin zdecyduje się na ten krok i poświęci swój spokój dla kobiety, którą kiedyś kochał? Jak Kama poradzi sobie z faktem, że jej ukochany będzie spędzał czas z inną? To będzie istny rollercoaster emocji!, choć to właśnie była tancerka zrozumie, że Marcin jest jedyną osobą, która może pomóc Martynie wyjść z nałogu i przetrwać kryzys. Czy posunięcie Kamy w 1850 odcinku "M jak miłość" będzie dobrą decyzją? Czy Marcin ponownie zbliży się do Martyny? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA.