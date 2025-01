M jak miłość, odcinek 1849: Julia przeżyje brutalny atak w Grabinie, ale trafi do szpitala! Nie będzie wiedziała, kto jej to zrobił. Ruszy śledztwo! - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1849 - poniedziałek, 17.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1849 odcinku „M jak miłość” Julia nie umrze! Malicka przeżyje atak bezwzględnego sąsiada Budzyńskich, który wreszcie postanowi zrealizować swój chory plan zemsty na Magdzie za jej pomoc Kacprowi (Bartosz Ziewiec) i jego siostrom (Natalia i Nadia Witkowskie) po śmierci rodziców. Tym bardziej, że ta odbije się i na nim, gdyż Święcicki o mało co nie skończy za kratami po fałszywym oskarżeniu żony Andrzeja (Krystian Wieczorek) i zdecyduje się za to odegrać. Tyle tylko, że już nie poprzestanie na próbie zastraszenia czy uprzykrzania życia Budzyńskiej, gdyż pod wpływem alkoholu przystąpi do zdecydowanego ataku! I w 1849 odcinku „M jak miłość” zaatakuje samotnie spacerującą kobietę w czerwonej pelerynie, myśląc, że to Magda! Ale niestety zamroczony alkoholem sąsiad będzie w błędzie!

Święcicki uratuje życie Julii i ucieknie w 1849 odcinku „M jak miłość”!

W 1849 odcinku „M jak miłość” Święcicki zorientuje się, że zepchnął do rzeki w Grabinie nie tą kobietę, co powinien! Sąsiad Budzyńskich od razu rzuci się na ratunek nieprzytomnej Julii, którą właśnie pomyli z Magdą i tym samym uratuje jej życie. Mimo iż wcześniej omyłkowo będzie chciał je zabrać, gdyż będzie przekonany, że ma do czynienia z żoną Andrzeja! Jednak prawda będzie inna, a Święcicki natychmiast postanowi naprawić swój błąd. Tyle tylko, że po wyciągnięciu nieprzytomnej Malickiej w 1849 odcinku „M jak miłość”, w panice, od razu ucieknie, gdy usłyszy zbliżającego się w ich kierunku Dimę (Michaił Pszeniczny). A to dlatego, że pijany sąsiad Budzyńskich zacznie obawiać się konsekwencji swoich decyzji! I słusznie, gdyż Julia będzie świadoma, że nie był to przypadek!

Natalka dorwie sąsiada Budzyńskich w 1849 odcinku „M jak miłość”?

Na szczęście, w 1849 odcinku „M jak miłość” Malicka odzyska przytomność i na nieszczęście Święcickiego nie straci świadomości, gdyż doskonale będzie zdawać sobie sprawę, że padła ofiarą ataku. Ukochana Dimy od razu o wszystkim doniesie Ukraińcowi, który zajmie się poszkodowaną kochanką, a jej sprawa natychmiast wyląduje na policji. I już w 1849 odcinku „M jak miłość” zaalarmowana Natalka niezwłocznie rozpocznie śledztwo w tej sprawie! Czy uda jej się dorwać sąsiada Budzyńskich? Czy Magda rzuci oskarżenie właśnie na niego? I czy po ostatniej sytuacji funkcjonariusze jej uwierzą? Czy Święcicki zapłaci za to, co zrobił Malickiej? A może wciąż będzie chodził po wolności i planował dalszą zemstę na Budzyńskiej? Tego dowiemy się już niebawem!