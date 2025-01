M jak miłość, odcinek 1849: Fatalny stan Julii w szpitalu. Dima nie znajdzie oprawcy Malickiej? - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1850: Pijana Martyna zadręczy Marcina i weźmie go na litość! Kama będzie musiała na to patrzeć - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1849 - poniedziałek, 17.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Julia wyląduje w szpitalu w 1849 odcinku "M jak miłość". Skołowana, wystraszona Malicka będzie potrzebowała fachowej opieki po nagłym ataku w Grabinie. Prawniczka nie będzie wiedziała, co się dzieje. Zostanie zepchnięta do rzeki, ale potem wyciągnięta na brzeg. Sprawca ucieknie, a przestraszona kobieta wyląduje w siedlisku Budzyńskich, gdzie Dima spróbuje ukoić jej nerwy. Ogrzeje ukochaną kocem, ale widoczne zadrapania, poturbowanie po upadku będą tak silne, że na pewno nie obejdzie się bez wizyty w szpitalu. Już w 1849 odcinku "M jak miłość" kobieta znajdzie się pod opieką lekarzy. Co tak naprawdę wydarzy się nad rzeką? Wyjaśniamy.

Atak Święcickiego na Julię w 1849 odcinku "M jak miłość"

Malicka znajdzie się o złej porze w złym miejscu. To nie na nią zapoluje podły i nieobliczalny Święcicki (Artur Paczesny). Sąsiad Budzyńskich zaplanuje zemstę na Magdzie (Anna Mucha) i przekroczy wszelkie granice. Nie przewidzi jednak, że zepchnie do rzeki nie tę kobietę, którą zaplanował! Święcicki pomyli Julię z Magdą, a kiedy zaatakuje, zepchnie kobietę do rzeki, dojdzie do topienia się, sąsiad szybko zareaguje. Natychmiast zorientuje się, że nie zepchnął do wody Budzyńskiej, a niewinną Malicką! W 1849 odcinku "M jak miłość" uratuje prawniczkę, ale kiedy tylko usłyszy zbliżającego się Dimę - ucieknie!

Julia wyląduje w szpitalu w 1849 odcinku "M jak miłość". Dima tak tego nie zostawi

Na szczęście Julia przeżyje atak Święcickiego, ale początkowo nie będzie nawet wiadomo, kto dopuścił się tak haniebnego czynu. Julia przekaże Dimie, że została zaatakowana, ale ani ona, ani ojciec Nadii nie będą w stanie podać nazwiska sprawcy. Nic straconego, bo za śledztwo w tej sprawie weźmie się Natalka (Dominika Suchecka). Czy dojdzie do prawdy i ukarze podły czyn sąsiada? Święcicki ma się czego bać.