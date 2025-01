M jak miłość, odcinek 1847: Marcin wypyta Jakuba o Martynę. Połączą ich przykre przeżycia i teraz Karski się nią zajmie - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1847 - poniedziałek, 10.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Co prawda Marcin w 1847 odcinku "M jak miłość" postara się ukryć przed Kamą (Michalina Sosna), że nadal mu zależy na Martynie, że wciąż jest związany z nią emocjonalnie. Martyna była w tym najtrudniejszym momencie jego życia, gdy stracił pamięć. Uratowała go, trzymała go w swojej leśniczówce z dala od rodziny, by mógł dojść do siebie i uporać się z powracającymi koszmarnymi wspomnieniami. Ale dla Kamy Martyna zawsze pozostanie kobietą, która ukradła jej Marcina, zawłaszczyła go, wiedząc doskonale, że bliscy go szukają.

Marcin w 1847 odcinku "M jak miłość" będzie się martwił o Martynę

Po strzelaninie w domu Martyny i śmierci Roberta w 1847 odcinku "M jak miłość" zaniepokojony Marcin nie przestanie myśleć o byłej kochance, snując domysły, jak sobie radzi, jak się czuje i zwyczajnie się o nią martwić. Przecież Martyna dużo przeszła po śmierci męża. Pogrążyła się w alkoholowym nałogu i tylko dzięki Marcinowi wyszła z uzależnienia i zgłosiła się na odwyk. Teraz jednak nawet spotkania dla alkoholików mogą nie przynieść Martynie ukojenia.

Po traumie, jaką Martyna przeżyła przez Roberta w 1847 odcinku "M jak miłość" będzie kłębkiem nerwów. Szczególnie,że po zabójstwie gangstera przez Jakuba i ona i Karski będą musieli złożyć zeznania, co tak naprawdę działo się w domu Wysockiej w lesie.

Martyna przesłuchiwana przez policję w 1847 odcinku "M jak miłość"

Podczas przesłuchania na komisariacie w 1847 odcinku "M jak miłość" Martyna wróci pamięcią do makabrycznych zdarzeń, gdy Robert wtargnął do leśniczówki, podając się za przyjaciela Marcina. Póki co tajemnicą pozostanie jak gangster namierzył dom Martyny, skąd wiedział, co łączyło Chodakowskiego z lekarką. Przecież wcześniej nie kręcił się w pobliżu...

Jakub zaopiekuje się Martyną w 1847 odcinku "M jak miłość"

W takich okolicznościach w 1847 odcinku "M jak miłość" los połączy Martynę i Jakuba. Podczas wizyty na komendzie Karski spotka Wysocką, którą odwiezie do domu. Dość szybko stanie się jasne, że oboje zmagają się z traumą po bestialskim ataku Roberta, strzelaninie i śmierci bandziora.

W 1847 odcinku "M jak miłość" Marcin zapyta Jakuba, co z Martyną

A kiedy w 1847 odcinku "M jak miłość" Marcin dowie się o spotkaniu Jakuba z Martyną, wypyta przyjaciela o byłą kochankę. Nie zważając na to, jak bardzo znów rani Kamę, która będzie się przysłuchiwała tej rozmowie.

- Co z Martyną? Jak ona się czuje?

- Wszystko w porządku...

Aż wreszcie coraz bardziej zazdrosna Kama w 1847 odcinku "M jak miłość" wyrzuci z siebie, czego tak bardzo się boi. - Mam wrażenie, że jesteś po prostu rozdarty, że nie potrafisz o niej zapomnieć...

M jak miłość. Martyna znów zostanie sama! Pójdzie na odwyk i zerwie kontakt z Marcinem Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.