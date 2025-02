M jak miłość, odcinek 1848: Stryj Franki odwróci się od Pawła! Nie pomoże mu pogodzić się z żoną - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1847: Samotność znowu zawładnie życiem Martyny. Zacznie wspominać męża i wróci do picia – ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1848 - wtorek, 11.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1848 odcinku "M jak miłość" Paweł będzie zrozpaczony brakiem kontaktu z Franką. Jego żona nie będzie odbierała telefonów, ani nie odpowiadała na wiadomości. Zdesperowany Zduński postanowi poszukać wsparcia u stryja Franki, Jędrzeja Gutowskiego. Jednak i tu spotka go rozczarowanie. Stryj Franki stanowczo odmówi rozmowy z nim, dopóki Paweł nie uporządkuje swoich spraw z żoną. To będzie dla Zduńskiego kolejny cios, który jeszcze bardziej pogłębi jego poczucie osamotnienia.

Stryj Franki w 1848 odcinku "M jak miłość" zerwie kontakty z Pawłem

Relacje między Pawłem a stryjem Franki w 1848 odcinku "M jak miłość" ulegną znacznemu pogorszeniu. Gutowski, dotychczas przychylny Zduńskiemu, tym razem okaże mu chłód i dystans. W rozmowie telefonicznej jasno da do zrozumienia, że nie chce mieć z nim nic wspólnego, dopóki Paweł nie wyjaśni sytuacji z Franką. To stanowisko stryja będzie dla Pawła ogromnym zaskoczeniem. Zduński zrozumie, że nie może liczyć na wsparcie ze strony rodziny żony, co jeszcze bardziej skomplikuje jego starania o naprawę małżeństwa.

- Cześć stryju.

- Nic mi nie gadaj, ja wiem o co chodzi. Nie dzwoń do mnie, dopóki nie poukładasz sobie spraw z Franką.

- Chciałbym, tylko nie odbiera ode mnie telefonu...

- Wcale się jej nie dziwię, jak się dogadasz z Franką, dzwoń, a teraz żegnam.

Zaginięcie Franki w 1848 odcinku "M jak miłość"

Sytuacja osiągnie punkt kulminacyjny, gdy w 1848 odcinku "M jak miłość" Franka zniknie bez śladu. Zostawi jedynie krótką notatkę z prośbą, by jej nie szukać. Stryj Gutowski, zaniepokojony zniknięciem siostrzenicy, skontaktuje się z Pawłem, by dowiedzieć się, czy ten miał z nią kontakt. Zduński, nie mając żadnych wieści od żony, wpadnie w panikę. Natychmiast wyruszy na poszukiwania Franki, obawiając się o jej bezpieczeństwo.

W 1848 odcinku "M jak miłość" emocje sięgną zenitu. Paweł będzie musiał zmierzyć się z największym kryzysem w swoim małżeństwie. Brak kontaktu z Franką, odmowa pomocy ze strony jej stryja oraz tajemnicze zniknięcie żony sprawią, że Zduński stanie przed najtrudniejszymi decyzjami w swoim życiu. Czy miłość Pawła i Franki przetrwa te ciężkie próby? Dowiemy się już niebawem!