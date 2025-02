M jak miłość, odcinek 1848: Zaginięcie Franki w górach. Paweł pojedzie do żony, ale będzie już za późno - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1847: Jakub przyzna się Marcinowi, co czuje po śmierci Roberta. Nie skorzysta z pomocy - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1847: Jakub zaopiekuje się Martyną. Zajmie miejsce Marcina, który nie domyśli się, co ich połączy - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1848 - wtorek, 11.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Pobyt Pawła w Grabinie w 1848 odcinku "M jak miłość" przyniesie wreszcie przełom! Pod wpływem tego, co Zduński usłyszy od swojej matki Marysi (Małgorzata Pieńkowska), a także najbliższej przyjaciółki Magdy (Anna Mucha) nareszcie się opamięta i ogarnie, na tyle, by zapanować nas chaosem, który sam wywołał w swoim życiu! I ratować małżeństwo z Franką, póki nie będzie już za późno.

Magda zrobi porządek z Pawłem w 1848 odcinku "M jak miłość"

Duża w tym zasługa Magdy, która w 1848 odcinku "M jak miłość" postawi Pawła do pionu. Z ust Budzyńskiej padną mocne słowa, jak Zduński na własne życzenie zniszczył wszystko, jak namieszał, a teraz użala się nad sobą, nie wierząc w to, że Franka była mu wierna i to jego dziecko urodzi. Magda zażąda od Pawła, żeby przeprosił Frankę i Piotrka i w końcu się opamiętał! Jak przystało na dorosłego faceta, który zostanie ojcem.

Przerażające wieści o France w 1848 odcinku "M jak miłość"! Nie odezwie się do Pawła

Pod wpływem Magdy w 1848 odcinku "M jak miłość" Paweł pojedzie do Bukowiny, wyruszy w góry, by błagać Frankę o wybaczenie, przeprosić za cierpienie, które jej przysporzył. Nie zdoła bowiem dodzwonić się do żony. Franka nie odpowie na żadnego jego SMS-a z prośbą o wiadomość, czy u niej wszystko w porządku.

W drodze w góry do Pawła w 1848 odcinku "M jak miłość" zadzwoni stryj Franki, który przekaże mu niepokojące wieści z Bukowiny. - Halo, Pawełku dzwoniła do ciebie Franka?

- Nie,próbuję się do niej dodzwonić cały dzień, ale nie odbiera. A co się dzieje?

Franka przed zaginięciem w 1848 odcinku "M jak miłość" zostawi tylko kartkę dla stryja

- Nie wiem, wyszła po południu z chałupy, napisała na kartce, żeby jej nie szukać. Dzwonię po rodzinie, ale nikt nic nie wie. Pawełku, niech cię diabli wezmą! Ale narobiłeś kwasu!

Przerażony Paweł w 1848 odcinku "M jak miłość" nie zdąży dojechać do Bukowiny, nie dostanie też żadnych nowych informacji, gdzie jest Franka i co się z nią stało. Dopiero gdy dotrze do domu stryja Gutowskiego, wyruszy na poszukiwania żony, która znajdzie się w górskim schronisku... Ale Zduński nie będzie miał o tym pojęcia.

M jak miłość. Franka odejdzie od Pawła. Kompletnie mu odbije i pobije Piotrka