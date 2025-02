M jak miłość, odcinek 1848: Marysia otworzy Pawłowi oczy! W jednej chwili zrozumie, że Piotrek i Franka go nie zdradzili - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1848: Rogowski przepisze Pawłowi leki. To postawi go na nogi - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1848 - wtorek, 11.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Paweł wciąż będzie przebywał w Grabinie, próbując dojść do siebie po wszystkich kłótniach z Franką. Jego życie wywróciło się do góry nogami po tym, jak posądził Piotrka o romans z jego żoną i uwierzył, że jego brat mógłby być ojcem dziecka, którego spodziewa się Franka. W 1848 odcinku "M jak miłość" samotność zacznie go przytłaczać, a myśli o ukochanej i Piotrku nie dadzą mu spokoju.

W przypływie nostalgii Paweł sięgnie po stare albumy i zacznie przeglądać zdjęcia z dzieciństwa. Zduński przypomni sobie, jak Piotrek zawsze stał po jego stronie, pomagał mu w trudnych chwilach i nigdy nie zawiódł. Obejrzy fotografie, na których są razem jako mali chłopcy - uśmiechnięci, nierozłączni, gotowi bronić siebie nawzajem w każdej sytuacji. Wtedy nagle zacznie wątpić w swoje teorie… Czy rzeczywiście jego brat mógłby go tak zdradzić? W 1848 odcinku "M jak miłość" po raz pierwszy pojawią się w nim wątpliwości!

W 1848 odcinku "M jak miłość" Marysia przyłapie syna na przeglądaniu zdjęć i od razu zauważy jego zamyślenie. Jej matczyny instynkt podpowie jej, że to odpowiedni moment na rozmowę. Wtedy Rogowska powie coś, co sprawi, że Paweł nabierze poważnych wątpliwości, co do swoich wcześniejszych oskarżeń.

- To chyba było na jakimś obozie? - Zasugeruje Marysia patrząc na jedno ze zdjęć. - W Choszcznie. W 7 klasie, obóz sportowy. Podpadłem wtedy kilku gościom, chcieli mnie sprać, ale Piotrek z nimi pogadał i mnie wybronił. - Piotrek bardzo cię kocha i nigdy by cię nie skrzywdził.

Choć w 1848 odcinku "M jak miłość" w Pawle obudzi się cień wątpliwości, jeszcze nie zdecyduje się na wielkie pojednanie. Będzie potrzebował czasu, by uporządkować myśli i przyznać się przed sobą do błędu. Jednak jego emocje będą go zjadać od środka! Możemy jednak zdradzić już teraz, że w kolejnych odcinkach "M jak miłość" Zduński zacznie myśleć o powrocie do Franki i odbudowaniu małżeństwa, które sam niemal zniszczył.

W 1852 odcinku "M jak miłość" Paweł w końcu uwierzy, że Franka mówiła prawdę, a Piotrek nigdy go nie zdradził. Jednak czy będzie jeszcze miał szansę na odbudowanie związku? Franka nie będzie naiwna i dobrze zapamięta, jak Paweł traktował ją przez ostatnie tygodnie.