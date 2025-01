M jak miłość, odcinek 1846: Pijany Paweł rzuci Piotrkowi w twarz prezent od Franki! Wyśle go w góry z ciężarną żoną - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1846 - wtorek, 4.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Obsesja Pawła na punkcie zdrady Franki i przekonanie, że Piotrek jest ojcem jej dziecka w 1846 odcinku "M jak miłość" już kompletnie wymknie się spod kontroli. Nie dość, że Paweł podczas świętowania 2.rocznicy ślubu przy całej rodzinie wygarnie France, że miała romans z Piotrkiem i to pewnie z nim jest w ciąży, to jeszcze później upije się i pobije własnego brata.

Nie było zdrady Franki i Piotrka w "M jak miłość" na góralskim weselu

Bójka Pawła i Piotrka o Frankę w 1846 odcinku "M jak miłość" będzie jeszcze większym nasileniem konfliktu między braćmi. A przecież Piotrek nie ma sobie nic do zarzucenia! Nie on jest winny, że po pijaku Franka pomyliła go z Pawłem i na weselu w Bukowinie doszło między nimi do pocałunku. Chociaż "niewinny" incydent zapowiadał się znacznie gorzej, jakby miał się rozwinąć w coś więcej, to panna młoda w porę zabrała nietrzeźwą Frankę do swojej sypialni. Więc nie mogła i nie była w stanie przespać się ze szwagrem.

Czy w 1846 odcinku "M jak miłość" Piotrek zmusi Pawła, żeby się ogarnął?

Ale żadne argumenty Piotrka w 1846 odcinku "M jak miłość" nie trafią do pijanego Pawła! Nawet kiedy brat wprost zacznie przekonywać go, że nie jest ojcem dziecka Franki, że musi się ogarnąć, bo popełni najgorszy błąd w życiu. - Skończ z tą paranoją i w końcu zajmij się swoją rodziną, debilu! - krzyknie Piotrek, czym jeszcze bardziej rozjuszy pijanego Pawła.

Paweł w 1846 odcinku "M jak miłość" wyśle ciężarną Frankę z Piotrkiem w góry! Jak najdalej od niego

Bo w decydującym momencie awantury w 1846 odcinku "M jak miłość" Paweł rzuci Piotrkowi w twarz rocznicowy prezent od Franki, voucher na kurs wspinaczkowy w Dolomitach. Jak donosi portal światseriali.interia.pl zamroczony alkoholem i coraz bardziej nakręcony Zduński wyśle brata ze swoją ciężarną żoną w góry. On nie będzie chciał mieć z nimi nic wspólnego.

- Wasz prezent. Dolomity. Jedź sobie z moją żoną sam, nie będę wam przeszkadzał! - zadrwi z Franki i Piotrka w 1846 odcinku "M jak miłość" i chwilę później rzuci się na brata z pięściami. Mocno go poobija!

M jak miłość. Paweł pobije Piotrka! Taki będzie finał bójki braci Zduńskich