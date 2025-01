M jak miłość, odcinek 1844: Martyna uwięziona przez Roberta przekaże przyjaciółce sygnał alarmowy! Dzięki niej Jakub zjawi się na czas - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1844 - wtorek, 28.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Atak Roberta na Martynę w 1844 odcinku "M jak miłość" będzie wymierzony przeciwko Marcinowi! To właśnie z powodu Chodakowskiego bezwzględny szef mafii zjawi się w leśniczówce Wysockiej w Kampinosie i podstępem wejdzie do środka, bo przekona byłą kochankę Marcina, że jest jego przyjacielem! W ten sposób Robert będzie chciał zrealizować okrutny plan zemsty na Marcinie - zwabić go do lasu i zabić!

To Robert wyśle wiadomość do Marcina w 1844 odcinku "M jak miłość"

Za drzwiami domu Martyny w 1844 odcinku "M jak miłość" rozegra się horror! Brutalny morderca najpierw zaatakuje swoją ofiarę, zwiąże ją, by nigdzie mu nie uciekła, a później wyśle z jej telefonu rozpaczliwą wiadomość do Marcina z prośbą o pomoc.

Marcin w 1844 odcinku "M jak miłość" nie ruszy uwięzionej Martynie na ratunek

Co prawda SMS od Martyny w 1844 odcinku "M jak miłość" dotrze do Marcina, ale on będzie się w tym czasie opiekował chorą Kamą (Michalina Sosna) w mieszkaniu. Zresztą obiecał ukochanej, że zerwie kontakty z Martyną, że nigdy już nie zobaczy się z byłą kochanką. Zaniepokojony Marcin poprosi więc Jakuba, by podjechał do leśniczówki Wysockiej i sprawdził, co się z nią dzieje.

Przyjaciółka Martyny w 1844 odcinku "M jak miłość" dostanie sygnał alarmowy

Przed Jakubem do domu Martyny w lesie w 1844 odcinku "M jak miłość" dotrze ciężarna Agata. Jedyna przyjaciółka Martyny zapuka do drzwi, a kiedy Wysocka jej otworzy nie domyśli się, że z drugiej strony czai się uzbrojony Robert. By nie narażać Agaty uwięziona Martyna nie wpuści jej do środka, skłamie, że ma migrenę i źle się czuje. Ale przekaże przyjaciółce sygnał alarmowy.

Na pożegnanie Martyna w 1844 odcinku "M jak miłość" zwróci się do Agaty imieniem "Ula". W tym momencie ciężarna lekarka zorientuje się, że Wysocka znalazła się w niebezpieczeństwie. Po drodze z Kampinosu Agata wpadnie na Jakuba Karskiego i powie mu o swoich podejrzeniach o Martynę. Nie zważając na zagrożenie Jakub z pistoletem w rękach ruszy Martynie na ratunek.

Jakub wtargnie do domu Martyny w 1844 odcinku "M jak miłość" i zabije Roberta

Po chwili w 1844 odcinku "M jak miłość" Karski zakradnie się do domu w lesie i spróbuje Roberta obezwładnić. Między detektywem a mordercą dojdzie do zaciekłej walki. Podczas szarpaniny padnie strzał - Jakub zabije Roberta! Ostatecznie na miejsce dotrą wezwani przez Agatę policjanci, ale także Marcin, który zobaczy zwłoki Roberta i Jakuba przytulającego Martynę, który uratuje jej życie.

To jednak jeszcze nie koniec też mrożącej krew w żyłach historii w 1844 odcinku "M jak miłość".

