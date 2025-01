M jak miłość, odcinek 1843: Ostatnia wola Doroty! W pożegnalnym nagraniu przekaże Bartkowi, żeby pokochał inną - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1843: To on zastąpi Józka Modrego?! Barbara będzie miała nowego przyjaciela - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1843 - poniedziałek, 27.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Bartek w 1843 odcinku "M jak miłość" spotka się z detektywem, który wreszcie dostarczy mu przełomowe informacje o zaginionej Dorocie. Okaże się, że Kawecka przebywa w Bostonie, gdzie poddaje się eksperymentalnemu leczeniu. Przypomnijmy, że milionerka zniknęła, by nie obciążać Bartka swoją chorobą, a jej decyzja o wyjeździe była świadoma i dokładnie zaplanowana.

W 1843 odcinku "M jak miłość" detektyw wręczy Bartkowi pendrive z nagraniem od żony. Ten moment będzie dla niego niezwykle emocjonujący, ponieważ dotąd nie miał żadnego kontaktu z Dorotą i żył w niepewności co do jej losu a teraz cała prawda wyjdzie na jaw.

Bartek dostanie nagranie od Doroty w 1843 odcinku "M jak miłość"

Bartek w 1843 odcinku "M jak miłość" obejrzy nagranie od Doroty w samotności. Jej słowa wstrząsną nim do głębi. Kawecka wyjaśni, że uciekła, by chronić go przed widokiem swojego cierpienia, gdy walczyła o życie. To jednak nie wszystko… W nagraniu Dorota zwróci się do Bartka z wyjątkową prośbą.

M jak miłość. Bartek dostanie pożegnalne nagranie chorej Doroty! Podejmie trudną decyzję

- Skoro oglądasz to nagranie, to znaczy, że widzimy się po raz ostatni. Pewnie zastanawiasz się dlaczego tak nagle uciekłam. Chciałam podjąć leczenie, to miała być eksperymentalna terapia, jedna szansa na milion, dlatego nie chciałam żebyś patrzył jak walczę, albo jak odchodzę. Kochałam cię, byłam z tobą bardzo szczęśliwa. Proszę cię wybacz mi. Pokochaj kogoś, żyj dalej.

Bartek w 1843 odcinku "M jak miłość" odpuści sobie poszukiwania Doroty i z czasem pokocha kogoś innego?

W 1843 odcinku "M jak miłość" Bartek będzie musiał zdecydować, czy potrafi spełnić ostatnie życzenie Doroty i zacząć wszystko od nowa. Choć jej słowa jasno wskażą, że pragnie, by Lisiecki otworzył się na nową miłość, dla Bartka to nie będzie takie proste. Uczucie do Doroty wciąż będzie silne, a wspomnienie o niej nie pozwoli mu ruszyć naprzód.

Czy w 1843 odcinku "M jak miłość" pojawi się kobieta, która pomoże Bartkowi zapomnieć o przeszłości? A może Lisiecki zostanie sam, nie potrafiąc poradzić sobie z bólem po stracie ukochanej? Odpowiedzi na te pytania z pewnością poznamy już wkrótce.