M jak miłość, odcinek 1843: Bartek dostanie nagranie od Doroty! To będzie przełom w poszukiwaniach chorej żony - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1843 - poniedziałek, 27.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1843 odcinku "M jak miłość" nastąpi swego rodzaju przełom w śledztwie i poszukiwaniach Doroty. Kawecka uparcie nie odzywa się do męża, odkąd zniknęła tuż po ceremonii ślubnej z willi, nikt jej nie widział. Prywatni detektywi prężnie działają, by Lisiecki dostał chociaż część nadziei na ponowne spotkanie z ukochaną. Dotąd zdołali ustalić, że milionerki nie ma w Europie, wyjechała do Stanów, ale tam trop się urywa.

Bartek dostanie nagranie, które miał zobaczyć po śmierci Doroty!

Już w 1843 odcinku "M jak miłość" Lisiecki spotka się z jednym z pracujących dla niego detektywów i dostanie do ręki plik, który okaże się przełomowy. Dotąd policja czy detektywi nie dali rady ustalić miejsca pobytu Kaweckiej i tylko widzowie mają świadomość, że kobieta przebywa w Bostonie. To tam poddaje się eksperymentalnemu leczeniu i liczy na cud. Nadal nie komunikuje się z ukochanym.

- Mam dla pana informacje w sprawie pańskiej żony - usłyszy przez telefon Bartek, który potem umówi się na spotkanie z detektywem.

Lisiecki cały w nerwach stawi się w kawiarni, gdzie zobaczy rozmówcę. Przyjmie pendrive i w mig zrozumie, że ma przed sobą plik, dzięki któremu dowie się czegoś o żonie! Otworzy go dopiero w samotności, bo to zbyt intymna chwila, by się z nią z kimkolwiek dzielić.

- Najlepiej będzie jak pan zapozna się z tym w jakimś spokojnym miejscu - doradzi detektyw, a Bartek go posłucha.

Bartek rozpłacze się przez słowa chorej żony w 1843 odcinku "M jak miłość"

- Skoro oglądasz to naganie, to znaczy, że... (...) Proszę, wybacz mi - krótkie urywki z mowy Doroty na nagraniu do Bartka będą wystarczające, by zrozumieć, iż kobieta się z nim żegna. Nagrała wideo prawdopodobnie przed wyjazdem do Stanów lub w trakcie leczenia. Założyła, że nie przeżyje, więc wolała dać Bartkowi coś, co będzie pamiątką, pożegnaniem i jednocześnie prośbą.

Zdradzamy, że Lisiecki w 1843 odcinku "M jak miłość" rozpłacze się na widok Doroty, nie zniesie jej pożegnalnego filmiku i zacznie topić smutki w alkoholu.