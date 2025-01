M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1840: Tomasz wyzna całą prawdę o Dorocie! Nigdy nie liczyła się z innymi

W 1840. odcinku „M jak miłość” nikt nie będzie wiedział, gdzie podziewa się Dorota (Iwona Rejzner) ani czy jeszcze żyje. Ada (Marta Lewandowska) umówi się z Tomaszem (Ziemowit Wasielewski), by go o nią wypytać. W trakcie ich rozmowy wyjdzie na jaw, jaką żoną była dla niego – upartą, forsującą tylko własne zdanie. Kawecki nie miał nic do powiedzenia – musiało być tak, jak chciała Dorota. Nic dziwnego, że nie liczyła się też z Bartkiem (Arkadiusz Smoleński).