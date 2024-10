M jak miłość, odcinek 1817: Tomasz wciąż kocha Dorotę! Nie pozwoli jej umrzeć w samotności

W 1817. odcinku „M jak miłość” Tomasz spróbuje skontaktować się z Bartkiem

W 1817. odcinku „M jak miłość” Tomasz dwa razy będzie próbował przekazać Bartkowi, że Dorota jest chora na raka. Problem w tym, że Lisiecki nie chce mieć z nim nic do czynienia, co znacznie utrudni zamiar Kaweckiego. Bartek nie będzie podejrzewał, że były mąż Doroty może mieć dobre intencje i być przejętym jej stanem, chcieć zapewnić jej wsparcie, którego sam jej nie da, ponieważ ona na pewno go odtrąci… Po tym, jak chora trafi do szpitala - a ukochanemu powie, że jedzie do Ady (Marta Lewandowska) – Tomasz skontaktuje się z nim telefonicznie, ale Lisiecki powie jedynie:

- Człowieku, nie mam czasu na gierki... - i rozłączy się.

W 1817. odcinku „M jak miłość” Tomasz porozmawia z Bartkiem o Dorocie

W 1817. odcinku „M jak miłość” Tomasz nie ustanie w podejmowanych przez siebie próbach powiadomienia Bartka, w jak ciężkim stanie jest Dorota i kiedy kolejnego dnia zobaczy go na ulicy, podejdzie do niego niezrażony poprzednią rozmową, a nawet tym, że został wcześniej przez niego zaatakowany:

- Nie zajmę ci dużo czasu. Ja naprawdę muszę z tobą porozmawiać. To bardzo ważna sprawa, chodzi o Dorotę. Wiesz, że ona... Ma... poważne kłopoty. Ze zdrowiem.

- Co ty mówisz? Nie mam pojęcia, o czym mówisz. Dorota wybrała się do Warszawy, do Ady i... - odpowie zdziwiony Bartek.

W 1817. odcinku „M jak miłość” Tomasz powie Bartkowi prawdę o Dorocie, na której wciąż mu zależy

W 1817. odcinku „M jak miłość” Tomasz wyzna Bartkowi prawdę:

- Jest w szpitalu, w ciężkim stanie. Ma nowotwór w zaawansowanym stadium. Nie wiedziałeś, co?... Ja dowiedziałem się przez przypadek. Dorota wymusiła na mnie obietnicę, że ci nie powiem. Ale do diabła z takimi obietnicami, teraz najważniejsze jest, żeby nie była z tym sama. Ona nie chce, żebym przy niej był, ale ciebie... nie wiadomo, dlaczego - kocha. Jedź do niej, zajmij się nią... Jeśli zostawisz ją z tym samą, to… – powie Tomasz prosto z mostu, w zupełnej desperacji. Okaże się, że Kawecki wciąż kocha Dorotę i zależy mu na niej, dlatego nie zawahał się postarać o rozmowę z mężczyzną, który zastąpił go u jej boku...

(dialogi za: Swiatseriali.interia.pl)

"M jak miłość" odcinek 1817 - poniedziałek, 07.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2