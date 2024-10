M jak miłość, odcinek 1817: Ostatnie życzenie chorej Doroty! Poprosi Bartka, żeby się z nią ożenił

M jak miłość, odcinek 1817: Bartek będzie z umierającą Dorotą do samego końca! Dzięki niemu zgodzi się na leczenie - ZDJĘCIA, WIDEO

M jak miłość, odcinek 1821: Bartek zgoli włosy, by wesprzeć chorą Dorotę. Radykalny krok pocieszy Kawecką - ZDJĘCIA

Dorota z Bartkiem już nigdy razem nie wyjadą w serialu „M jak miłość”?

Zanim Dorota trafi do szpitala, planowała spędzić ostatnie tygodnie przed ostatecznym atakiem choroby w towarzystwie Bartka w jakimś pięknym miejscu. Chciała, by pierwszy raz wyjechali na wspólne wakacje obawiając się, że mogą być ostatnie. Ale okaże się, że czas na wyjazdy już minął, bo jej stan zdrowia gwałtownie się pogorszy.

W 1817. odcinku „M jak miłość” Dorota zwierzy się Bartkowi z marzenia

W 1817. odcinku „M jak miłość” Dorota przeżyje wzruszające chwile u boku Bartka w szpitalu, choć na początku Lisiecki będzie miał do niej uzasadnione pretensje. Będzie miał jej za złe, bo przecież przez wiele miesięcy ukrywała przed nim śmiertelną chorobę, a to dopiero początek ich związku i ukochany miał prawo o niej wiedzieć. Bartek, oczywiście, nie będzie się na Dorotę gniewał, będzie tylko rozczarowany, że pomyślała, że on nie będzie chciał zaangażować się w jej walkę z nowotworem. Kawecka zwierzy się partnerowi, że zanim zachorowała, chciała zaadoptować zwierzę.

W 1817. odcinku „M jak miłość” Dorota oświadczy się Bartkowi

W 1817. odcinku „M jak miłość” Bartek podaruje jej złotą, spełniającą życzenia rybkę. Dorocie prezent bardzo się spodoba:

- Śliczna... No to mam do niej jedno życzenie - pochwali milionerka.

- Powiesz? - Bartek będzie bardzo ciekaw marzeń Doroty.

- Nie mogę, bo się nie spełni... - odpowie ukochana. Ale kilka godzin później jednak odpowie na jego pytanie:

- Wiesz, jakie miałam życzenie? Żebyś się ze mną ożenił... - Dorota właściwie oświadczy się Bartkowi.

- To będzie dla mnie zaszczyt, kochanie - odpowie wzruszony Bartek.

(dialogi za: Swiatseriali.interia.pl)

"M jak miłość" odcinek 1817 - poniedziałek, 07.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2