M jak miłość, odcinek 1840: Bartek przerwie poszukiwania Doroty i wróci do Grabiny! Nie znajdzie umierającej żony

"M jak miłość" odcinek 1840 - wtorek, 14.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Poszukiwania Doroty w 1840 odcinku "M jak miłość" skończą się porażką Bartka! Nawet wykwalifikowany detektyw z Gdańska, który specjalizuje się w odnajdywaniu zaginionych ludzi także poza granicami Polski, nie wpadnie na żaden trop żony Lisieckiego. Dzięki pieniądzom, które Dorota zostawiła Bartkowi przed ucieczką, dzięki zapisowi w testamencie u notariusza, że teraz może bez przeszkód dysponować jej majątkiem, nie zabraknie mu środków na poszukiwania.

Bartek w 1840 odcinku "M jak miłość" wróci do Grabiny bez Doroty

Ale co z tego, skoro w 1840 odcinku "M jak miłość" po umierającej na złośliwego guza mózgu Dorocie nie zostanie żaden ślad. Zdruzgotany Bartek zupełnie się podda, nie wiedząc nawet, czy jego ukochana jeszcze żyje. Wróci do Grabiny bez żony, a wieść o tym, że nie odnalazł Doroty, że przerwał poszukiwania dotrze także do Barbary.

Barbara pocieszy Bartka, który w 1840 odcinku "M jak miłość" przerwie poszukiwania Doroty

Seniorka rodu Mostowiaków w 1840 odcinku "M jak miłość" nie zostawi Bartka w potrzebie. Tak jak wtedy, gdy trafił do aresztu za pobicie komendanta Adama Karskiego (Patryk Szwichtenberg), a Barbara okazała mu wsparcie, podniosła go na duchu. To właśnie z ust babci Bartek usłyszał, że nie zawiódł Doroty, że musi być mądry i mocny, wziąć się w garść, bo na pewno wszystko się ułoży.

Czy Natalka w 1840 odcinku "M jak miłość" pomoże Bartkowi odnaleźć Dorotę?

Ostatnią nadzieją na odnalezienie Doroty w 1840 odcinku "M jak miłość" będzie dla Bartka... Natalka. Zakochana w nim przyjaciółka po raz kolejny postara się pomóc Lisieckiemu. Policjantka uruchomiła już swoje kontakty w Komendzie Głównej Policji, ale dopiero teraz okaże się, czy uda jej się ustalić coś więcej niż detektyw wynajęty przez Bartka. Skoro umierająca Dorota zatarła po sobie wszelkie ślady, to Natalka będzie musiała bardzo się postarać, by ją odnaleźć. Czy jej się uda?

To się okaże już w 1840 odcinku "M jak miłość", ale wygląda na to, że przez poszukiwania Doroty na Natalkę spadną kolejne kłopoty. Narazi się Adamowi...