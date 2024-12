M jak miłość, odcinek 1835: Barbara dostanie się do aresztu do Bartka. Wyzna babci, jak bardzo zawiódł umierającą Dorotę - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

M jak miłość, odcinek 1837: Natalka zniszczy małżeństwo Karskich? To ona wprowadzi do ich życia byłego ukochanego Kasi

"M jak miłość" odcinek 1835 - wtorek, 10.12.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Aresztowany Bartek w 1835 odcinku "M jak miłość" w więziennej celi na komisariacie policji w Lipnicy przejdzie chwile załamania. Nie będzie miał pojęcia, gdzie jest Dorota, czy jego chora na raka żona jeszcze żyje i kto tak naprawdę pomógł jej w ucieczce. Nawet były mąż Doroty, Tomasz Kawecki (Ziemowit Wasielewski) nie będzie wiedział, co się stało z Dorotą, bo zerwie z nim kontakt, po ucieczce zatrze wszystkie ślady.

Czy w 1835 odcinku "M jak miłość" Adam Karski oskarży Bartka o pobicie?

Po bójce w barze w Gródku i napaści na Adama Karskiego w 1835 odcinku "M jak miłość" Bartkowi będą groziły prokuratorskie zarzuty i sprawa w sądzie. O ile oczywiście komendant wniesie przeciwko niemu oficjalne oskarżenie. Ale dla Lisieckiego i tak najważniejsza będzie Dorota. Tylko o niej będzie myślał za kratkami aresztu.

Kiedy w 1835 odcinku "M jak miłość" Natalka (Dominika Suchecka) zapyta Lisieckiego, dlaczego na własne życzenie znów pakuje się w konflikt z prawem, on nie będzie miał nic na swoje usprawiedliwienie. - Bartek, napaść na policjanta na służbie?! Co ty wyprawiasz? Na litość boską!- Jestem skończonym idiotą...

M jak miłość odcinek 1835 ZWIASTUN. Bartek nie odnajdzie Doroty! Trafi do aresztu za pobicie Karskiego Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Barbara w 1835 odcinku "M jak miłość" odwiedzi Bartka w areszcie! Padną wzruszające słowa

Do aresztowanego Bartka w 1835 odcinku "M jak miłość" przyjdzie Barbara, poruszona tym, co się dzieje z jej przybranym wnukiem. Seniorka rodu Mostowiaków bez większego trudu dostanie się do więziennej celi na komendzie. Czym zaskoczy nawet Natalię. - Babciu? Co ty tu robisz? Jak ty tu weszłaś?- Natalko, czy mogłabyś mnie na chwilę zostawić samą z Bartkiem? Proszę... - poprosi wnuczkę z politowaniem patrząc na Bartka.

Tylko w obecności babci Bartek w 1835 odcinku "M jak miłość" odważy się wyznać, jak bardzo cierpi na odejściu Doroty, jak boi się, że nie odzyska żony, która jest śmiertelnie chora i może wkrótce umrzeć.

- To jest jakaś klątwa. Wszyscy najbliżsi, wszyscy, których kocham, odchodzą... Zawiodłem... - wyżali się Bartek ze łzami w oczach.

- Nie, nie zawiodłeś jej! Wiesz co, teraz jesteś podobny do mojego Lucka. On też był taki hardy, zaczepny. A kiedy była potrzeba, bił się o swoich bliskich z całym światem! Bił się, rozumiesz?! A przecież w środku był najczulszym, najcudowniejszym człowiekiem... Bartuniu, wszystko się ułoży. Musisz się tylko wziąć w garść. Być mocny i mądry! - poradzi mu Barbara.