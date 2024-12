M jak miłość. Natalka nie da Bartkowi spokoju nawet po powrocie Doroty. Nie tak szybko się odkocha - ZDJĘCIA

M jak miłość. Dorota wróci do Bartka, a wraz z nią odnaleziona siostra! To ona pomogła jej w ucieczce? - ZDJĘCIA

To jeszcze nie koniec niespełnionej miłości Natalki do Bartka w "M jak miłość"

Na planie "M jak miłość" trwają nagrania do świątecznych odcinków, które w TVP2 będą emitowane dopiero na początku marca 2025 roku. Przygotowania do świąt Bożego Narodzenia w Grabinie w domu Mostowiaków zbiegną się w czasie z kolejnymi zawirowaniami w uczuciowym życiu bohaterów. Nie bez powodu Natalka i jej córka Hania (Wiktoria Basik) znów będą blisko Bartka. Tylko czy nieodwzajemniona miłość Natalii do żonatego przyjaciela ma szansę na spełnienie?

Powrót Doroty do Bartka w "M jak miłość" i walka o ich małżeństwo

Nikt nie ma wątpliwości, że Bartek świata nie widzi poza Dorotą, kocha żonę do szaleństwa i w kolejnych odcinkach "M jak miłość" zrobi wszystko, by ją odnaleźć. A kiedy Dorota wróci do Bartka i do Grabiny znów czeka ich trudna walka. Nie tylko ze śmiertelną chorobą Doroty, która choruje na złośliwego raka mózgu i nie tak szybko wyzdrowieje. Na pewno Lisieccy będą też walczyć o swoje małżeństwo. Niestety po ucieczce Doroty w dniu ich ślubu nic już nie będzie jak dawniej. Raz utraconego zaufania u męża Dorota tak szybko nie odzyska.

Czy Bartek w "M jak miłość" dowie się, co zrobiła Natalka, by wyszedł z aresztu?

Wkrótce w "M jak miłość" okaże się, gdzie w tym wszystkim będzie miejsce dla nieszczęśliwie zakochanej Natalki. Jak zareaguje Bartek, kiedy dowie się, że Natalia w dowód miłości chciała poświęcić swoją godność, przespać się z Adamem Karskim, by komendant policji nie wniósł oskarżenia o pobicie i by Bartek wyszedł z aresztu. Wcześniej czy później prawda o poświęceniu Natalki wyjdzie na jaw. I stanie się jasne, że nie traktuje Bartka jak byłego szwagra, przyjaciela czy brata, tylko szczerze go kocha!

Zachowanie Natalki wobec Bartka w "M jak miłość" wzbudza ogromne kontrowersje i krytyczne opinie widzów o tej bohaterce. Wielu jest zdania, że Natalka powinna dać Bartkowi spokój. Wybrał Dorotę, ożenił się z nią i nie raz udowodnił, że będzie walczył o tę miłość z całym światem, więc przyjaciółka nie ma u niego żadnych szans. Ale serce Natalki nie tak szybko zapomni o Bartku. Szczególnie, że nadal będzie blisko niej...