M jak miłość, odcinek 1837: Natalka zniszczy małżeństwo Karskich? To ona wprowadzi do ich życia byłego ukochanego Kasi

"M jak miłość" odcinek 1837 - wtorek, 17.12.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1837 odcinku "M jak miłość" Natalka zagrozi kolejnemu małżeństwu! Ale już nie Doroty i Bartka, który kompletnie załamie się po zniknięciu żony! I choć wówczas Mostowiakowa już nie zdoła ukryć tego, że jest w nim zakochana, gdy będzie gotowa narazić się na poważne konsekwencje, aby tylko pomóc mu odszukać zaginioną Kawecką, czy poniżyć się przed Adamem Karskim (Patryk Szwichtenberg), który zaproponuje jej wspólną noc za uwolnienie Lisieckiego z aresztu. A to dlatego, że w 1835 odcinku "M jak miłość" Bartek sam wyjedzie na poszukiwania żony, choć Natalka zaangażuje już w sprawę swojego znajomego z Komendy Głównej Policji, Mariusza Cichonia! A ten z kolei zagrozi małżeństwu Kasi i Jakuba, którego wcześniej Lisiecki także będzie prosił o pomoc w odszukaniu żony!

Natalka sprowadzi Mariusza w momencie kryzysu Kasi i Jakuba w 1837 odcinku "M jak miłość"!

W 1837 odcinku "M jak miłość" Mostowiakowa wprowadzi do życia Karskich Mariusza Cichonia! I to jeszcze w momencie, gdy ich małżeństwo zwiśnie na włosku, gdy wybuchnie wielka afera o dziecko! Wszystko przez to, że Jakub będzie chciał powiększyć ich rodzinę, ale Kasia w ogóle nie będzie chciała o tym słyszeć, gdyż nie zapragnie zostać matką! Szczególnie, że już będzie miała na głowie córkę swojej siostry, Justyny (Magdalena Wieczorek) i to jej w zupełności wystarczy. W przeciwieństwie do jej męża, który będzie chciał mieć własnego potomka! I to w 1837 odcinku "M jak miłość" doprowadzi do poważnego kryzysu w ich małżeństwie. I to jeszcze w momencie, gdy pojawi się Mariusz!

Mariusz zagrozi małżeństwu Karskich w 1837 odcinku "M jak miłość"?

W 1837 odcinku "M jak miłość" Kasia przypadkiem natknie się w szpitalu na swojego dawnego kochanka z liceum, Mariusza! Czy to właśnie on będzie znajomym Natalki z Komendy Głównej Policji, który zgodzi się z nią spotkać w sprawie zaginięcia Doroty? Wiele na to wskazuje, że tak właśnie będzie! Tym bardziej, że Cichoń zgodzi się pomóc Mostowiakowej, a Karska natrafi na niego właśnie w szpitalu! Czy Mariusz zagrozi jej małżeństwu z Jakubem? Czy Natalka sprowadzi kłopoty na kolejne małżeństwo? I czy nieświadomie rozbije nie to, co "powinna"? Tego dowiemy się już niebawem!

M jak miłość. Córka Natalki wypyta Karskiego o przeszłość. Oto, czego się dowie o Adamie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.