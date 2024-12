M jak miłość, odcinek 1837: Marcin ucieknie z ośrodka! Nie będzie chciał odzyskać pamięci i wrócić do dawnego życia? - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1837: Iza jako pierwsza odkryje, że Marcin odzyskał pamięć! Znów poczuje coś do byłego męża? - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1837 - wtorek, 17.12.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Marcin w 1837 odcinku "M jak miłość" poczuje się osaczony w ośrodku rehabilitacyjnym, gdzie codzienna rutyna taka jak basen, leki i badania zacznie go przytłaczać. Znużony monotonią, postanowi bez konsultacji z lekarzami i rodziną opuścić placówkę. Jego nagły powrót do domu zaskoczy Kamę, która nie spodziewa się takiej decyzji. Marcin wyzna jej, że pobyt w ośrodku był dla niego męczący i nie przynosił oczekiwanych rezultatów.

Kama zaskoczona decyzją Marcina w 1837 odcinku "M jak miłość"

Kama w 1837 odcinku "M jak miłość" będzie zdziwiona, gdy Marcin niespodziewanie wróci do mieszkania. Jego partnerka nie będzie ukrywać zaskoczenia i zaniepokojenia jego decyzją. Marcin wyjaśni, że codzienna rutyna w ośrodku była dla niego nużąca i nie czuł, że przynosi mu to korzyści. Kama zacznie się zastanawiać, czy Marcin naprawdę chce odzyskać pamięć i wrócić do dawnego życia.

Marcin w 1837 odcinku "M jak miłość" uniknie konfrontacji z przeszłością

W 1837 odcinku "M jak miłość" decyzja Marcina o opuszczeniu ośrodka bez zgody lekarzy i rodziny może sugerować, że unika on konfrontacji z przeszłością. Jego bliscy zaczną się martwić, czy Chodakowski naprawdę chce odzyskać pamięć i wrócić do swojego dawnego życia.

Marcin w 1837 odcinku "M jak miłość" stanie przed trudnym wyborem. Czy kontynuować terapię i dążyć do odzyskania pamięci czy zaakceptować obecną sytuację i rozpocząć nowe życie? Jego decyzja wpłynie nie tylko na niego, ale także na jego rodzinę i bliskich. Czy Marcin zdecyduje się na powrót do przeszłości, czy wybierze nowe życie u boku Martyny (Magdalena Turczeniewicz)? Przekonamy się wkrótce!