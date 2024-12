M jak miłość, odcinek 1835: Judyta pozbędzie się Marysi z przychodni! Będzie miała Artura tylko dla siebie - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1837: Natalka zniszczy małżeństwo Karskich? To ona wprowadzi do ich życia byłego kochanka Kasi

"M jak miłość" odcinek 1835 - wtorek, 10.12.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1835 odcinku "M jak miłość" Marysia niespodziewanie wróci do pracy po odstawieniu dzieci Kingi (Katarzyna Cichopek) i Piotrka (Marcin Mroczek) na Deszczową, choć będzie miała jeszcze dzień urlopu. Ale Rogowska zupełnie nie będzie mogła się na nim skupić, mając z tyłu głowy, w jak wielkie zaległości wpędziła się w przychodni. Dlatego w 1835 odcinku "M jak miłość" zjawi się w placówce, aby osobiście się o tym przekonać. A swoim niezapowiedzianym i przyśpieszonym powrotem zupełnie zszokuje Judytę, która w ogóle nie będzie się jej tam spodziewać!

- Marysiu, a ty nie jesteś jeszcze na urlopie? - spyta zaskoczona Judyta.

- Wiesz, mam do jutra, ale przyszłam sprawdzić, jakie mam zaległości. No i rzeczywiście, mam ich mnóstwo - wyjaśni Marysia.

Judyta zasugeruje Marysi urlop w 1835 odcinku "M jak miłość"!

W tym momencie w 1835 odcinku "M jak miłość" Rogowska zupełnie się załamie, gdyż jeszcze nie zdąży odpocząć po wyjeździe Lenki (Olga Cybińska), Miśka (Aleksander Bożyk), bliźniaczek Emilki i Zuzi (Julia, Marcelina Kempka), jak i psa Sapera, a już niebawem będzie musiała wracać do pracy i wszystko tam nadrabiać.

- Mieliśmy najazd małych barbarzyńców - wnuki! - zdradzi Rogowska.

- A wiem, Artur mi wspominał - przyzna Kosowska, po czym opowie, jakich rewelacji nasłuchała się od Rogowskiego, do którego pod jej nieobecność zdążyła się już mocno zbliżyć.

I w 1835 odcinku "M jak miłość" Kosowska postanowi to wykorzystać! Judyta zasugeruje Marysi, aby wzięła sobie dodatkowy urlop, choć Rogowska nie będzie chciała zostawiać swoich pacjentów. Mimo iż nawet Artur będzie skory jej go dać!

- Słuchał, pogadaj z kierownikiem. Może przedłuży ci urlop. Komu jak komu, ale tobie pójdzie na rękę - zasugeruje jej Judyta.

- No coś tam pomyślimy, może - uśmiechnie się do niej Artur.

- Tak, ale kto zrobi szczepienia? - przejmie się Marysia.

- Nie wiem, ale wiem na pewno, że odrobina zdrowego egoizmu nikomu jeszcze nie zaszkodziła. Zalecam to zawsze swoim pacjentom. A i ja praktykuje, kiedy mogę - powie stanowczo Kosowska, czym od razu zaimponuje Rogowskiemu - No i mądrego to warto posłuchać!

Rogowska przystanie na propozycję Kosowskiej w 1835 odcinku "M jak miłość"!

Ale po chwili namysłu w 1835 odcinku "M jak miłość" i Marysia uzna, że Judyta ma trochę racji i jednak zmieni zdanie! Tyle tylko, że ona postawi na wolne z Arturem, a nie tak jak chciała sama Kosowska, wyłącznie jej! Ale ostatecznie i tak wyjdzie jej!

- Naprawdę jest tak źle? - dopyta Artur.

- No jakoś damy sobie radę. Judyta naprawdę ma trochę racji, że trzeba dbać o siebie. No ostatnio tyle mieliśmy na głowie. Dom pełen dzieciaków, do tego pies. Nie naprawdę trzeba jakoś podładować te akumulatory - przyzna Marysia.

- Jestem za! Nawet bardzo! - zgodzi się Rogowski, który postanowi spędzić wolne Marysi z żoną, ale ostatecznie wybierze jednak Judytę!

A to dlatego, że tuż po wyjściu Marysi w 1835 odcinku "M jak miłość" Judyta znów zacznie urabiać Artura! Kosowska wjedzie do jego gabinetu z kawą, na którą Rogowski ogromnie będzie miał ochotę, po czym zdradzi, iż zapisała się na kurs jazdy ekstremalnej, czym przypodoba mu się jeszcze bardziej! Do tego stopnia, że wybierze się na niego razem z nią, gdy Judyta go nie niego zaprosi! I tyle będzie z wolnego Marysi!

