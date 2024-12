M jak miłość, odcinek 1835: Bartek zleci poszukiwania Doroty detektywowi! Jakub mu nie pomoże - ZDJĘCIA

M jak miłość. Franka w ciąży po zdradzie z Piotrkiem! Paweł ubzdura sobie, że to dziecko brata? - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1835 - wtorek, 10.12.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Chora na raka Dorota w 1835 odcinku "M jak miłość" nadal się nie odnajdzie! Na domiar złego Bartek usłyszy od Tomasza Kaweckiego, który pomagał byłej żonie w organizacji wyjazdu, przyjechał po nią w środku nocy poślubnej, gdy uciekała na świeżo poślubionego męża, że kobieta zerwała z nim kontakt! Od ucieczki Doroty ani Tomasz, ani jej bliska przyjaciółką Ada (Marta Lewandowska) nie będą wiedzieli gdzie jest i co się z nią dzieje.

W 1835 odcinku "M jak miłość" Bartek zwróci się do Jakuba o pomoc w poszukiwaniach Doroty

Zrozpaczony Bartek w 1835 odcinku "M jak miłość" pomocy w poszukiwaniach Doroty poszuka u zawodowców. Dlatego zwróci się do Jakuba Karskiego, który jest świetnym prywatnym detektywem. Chociaż ostatnio zawiódł podczas śledztwa w sprawie zaginionego Marcina (Mikołaj Roznerski).

To, co Bartek usłyszy od Jakuba w 1835 odcinku "M jak miłość" sprawi, że w jednej chwili zwątpi, że Dorotę uda się odnaleźć. Bo Karski zrobi wstępne rozeznanie i nie trafi na żaden ślad Doroty.

M jak miłość. Ślub Doroty i Bartka skończy się tragedią! Odejdzie od męża na zawsze? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

- Przepraszam, że oddzwaniam dopiero teraz, ale nie było mnie kilka dni. Sprawdziłem to, o co prosiłeś, ale najpierw powiedz, jesteś pewien, że Dorota wyjechała z kraju? - Zabrała paszport. Nie kontaktowała się z nikim z rodziny, nie podjęła leczenia w Polsce. Jakub musisz wiedzieć, że ona jest bardzo, ale to bardzo słaba. Ona sama nie dałaby sobie rady. Musi być ktoś, kto jej pomaga, ktoś samochodem, bo swój zostawiła - Bartek w 1835 odcinku "M jak miłość" będzie pewny, że Dorota ma jakiegoś wspólnika.

Jakub w 1835 odcinku "M jak miłość" nie odnajdzie umierającej Doroty

Zaginięcie Doroty w 1835 odcinku "M jak miłość" w ocenie Jakuba będzie dla niego sprawą, której nie podała. Przedłużająca się amnezja Marcina sprawiła, że Karski został w agencji detektywistycznej sam, nie ma już wspólnika, który by go odciążył i pomógł w kolejnych śledztwach. A poszukiwania Doroty to zbyt skomplikowana sprawa!

- Mam namiary na prywatną agencję w Gdańsku. Oni specjalizują się w takich poszukiwaniach - stwierdzi Jakub. - No a wy? Wam najbardziej ufam...- Jesteśmy za ciency Bartek! Nie mamy ani środków, ani ludzi! A takie poszukiwania po całej Europie wymagają nakładów. Są cholernie drogie. Mogą kosztować dziesiątki tysięcy euro. A może nawet i więcej! - uprzedzi Bartka detektyw.- Znajdę pieniądze! - doda Lisiecki, co wcale nie będzie proste.

Detektyw z Gdańska w 1835 odcinku "M jak miłość" rozpocznie poszukiwania Doroty za duże pieniądze

Na szczęście detektyw z Gdańska w 1835 odcinku "M jak miłość" zgodzi się zająć poszukiwaniem Doroty. Oczywiście za odpowiednie wynagrodzenie. Skąd Bartek weźmie na to pieniądze, skoro jest tylko biednym ogrodnikiem? Zrządzeniem losu do Bartka odezwie się notariusz Doroty, który przekaże mu, że od teraz może przejąć majątek chorej żony, swobodnie korzystać z jej pieniędzy, bo zapisała to w testamencie.

Dzięki fortunie Doroty w 1835 odcinku "M jak miłość" Bartek opłaci detektywa, który rozpocznie poszukiwania jego umierającej żony. Już następnego dnia ruszy do Gdańska! Jednak dopiero w nowych odcinkach "M jak miłość" na początku 2025 roku dowiemy się, czy Dorota się odnajdzie i wróci do Bartka.